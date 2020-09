Corriente Sur exige la renuncia de David González

Corriente Sur solicitó públicamente la renuncia del ex diputado provincial David González como Defensor de la Tercera Edad, cargo que ocupa desde diciembre.

«Desde entonces, no ha cumplido funciones. En realidad, no ha hecho nada, salvo cobrar el abultado sueldo mensual de $ 300.000. Según las declaraciones recogidas por la prensa, justificó su inacción porque no tiene asesores y no sabe usar una computadora. Este grado de incapacidad es una afrenta a todos los jubilados provinciales, a quienes debería representar, y también es una demostración más de la degradación institucional del gobierno de Arcioni», se indicó desde la agrupación política.

En el mismo tono, Corriente Sur sostiene que «la desidia y la ambición de González se suma a las acciones delictivas que, desde hace años, vienen perpetrando funcionarios de primera y segunda líneas y otros personajes más oscuros, pero aferrados como sanguijuelas a las arcas del Estado. Son conocidos los casos de la exministra de educación (¡y actual diputada provincial!) Graciela Cigudosa, procesada por estafas y malversación de fondos; también el de la exministra de la Familia Cecilia Torres Otarola, procesada por administración fraudulenta y nombramiento de ñoquis. También son públicos los casos de corrupción destapados a partir del caso Correa», recuerdan.

De inmediato se exige la renuncia inmediata de David González, que «fue designado Defensor de la Tercera Edad por la legislatura provincial de manera ilegal, ya que no se cumplieron los procedimientos previstos en la normativa. La designación debía involucrar una convocatoria pública a los postulantes y él quedó acomodado en el sillón ‘a dedo’. No tiene formación alguna en el área», afirman.

«Desde hace mucho tiempo, los derechos de los jubilados provinciales son avasallados por el gobierno provincial (el mismo que acomodó a González para que no diga ni haga nada). Alguien que se desempeñe como Defensor de la Tercera Edad debería haber hecho las denuncias correspondientes. Pero González se limitó a reconocer que es inútil y a pedir “refuerzos”. Más ñoquis para seguir haciendo nada.

Para que no se sigan riendo del pueblo, exigimos la inmediata renuncia de David González y la urgente convocatoria a cubrir el cargo de Defensor de la Tercera Edad de manera legal.

También pedimos al exdiputado que devuelva la plata que cobró en estos meses por no hacer nada. Su inutilidad no es una excusa para quedarse con dinero que podría ser destinado a finalidades más justas y necesarias», concluyeron.