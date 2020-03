Coronavirus, y la situación de los hijos de los padres separados

El presidente Alberto Fernández estableció una cuarentena obligatoria para detener el avance del coronavirus. Es por eso que hasta el 31 de marzo solo estará permitido la circulación en el país solo si se trata para obtener alimentos y medicamentos o asistir a un centro asistencial. También quedan exceptuadas aquellas personas que “deban asistir a otras con discapacidad; familiares que requieran asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes”.

En este marco, madres y padres podrán trasladarse para repartirse el cuidado de niñas y niños pero deberán hacerlo cada tres o cuatro días para evitar tanta circulación. Además se dejó en claro que habrá solo tres motivos por los cuales los hijos pueden trasladarse.

Uno de ellos es que si la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio entró en vigencia cuando el niño, niña o adolescente se encontraba en un domicilio distinto al de su centro de vida, o al más adecuado al interés superior del niño, niña o adolescente para cumplir el aislamiento social. Este traslado debe ser realizado por única vez.

Cuando se habla de centro de vida se refiere a que si habitualmente pasaban 4 veces por semana en la casa de uno de sus padres y el resto en la otra, el centro de vida se interpreta como el lugar en donde usualmente pasaban más tiempo (donde tienen la mayor parte de sus pertenencias, sus juguetes). Es decir: si estaban 4 veces por semana en la casa de la madre y la cuarentena los encontró en lo del padre, están autorizados a llevarlos.

Es por eso que la resolución pide fomentar los lazos tecnológicos: “En virtud de la situación de excepcionalidad, y respecto de sus progenitores, se trataría de un supuesto de cuidado personal unilateral, debiendo el progenitor conviviente llevar adelante todo lo que esté a su alcance para que los/las hijos/as mantengan una fluida comunicación con el progenitor no conviviente (…). En este contexto excepcional, tal fluidez implicaría profundizar los medios tecnológicos”.

La segunda razón por la que se podría trasladarlos es cuando uno de los progenitores por razones laborales, de asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor deba ausentarse del hogar en el que se encuentra el progenitor pueda trasladarlo al domicilio del otro progenitor, familiar o referente afectivo.

El tercer motivo es cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, pueda trasladar a su hijo al domicilio del otro progenitor.

En concreto, que la madre o padre que está cuidado a los hijos se enferme (no de coronavirus, en general) y no pueda seguir ejerciendo el cuidado.

Así, como las nuevas reglas establecen que, salvo estas excepciones, los hijos deben permanecer solo al cuidado de uno de sus padres.