Coronavirus, situación crítica en Sarmiento

El intendente de Sarmiento, Sebastian Balochi aseguró hoy, en diálogo con LU4 Nacional, que su localidad está en una situación casi límite por el coronavirus, ya que se registran 27 casos activos, y luego de la renuncia de ayer de su director quedó acéfalo el Hospital y la conducción del Comité de Emergencia.

«Necesitamos este soporte y le pido a la directora del Área Programática Sur que se ponga una mano en el corazón que el Area Programática Sur va más allá de Comodoro y Rada Tilly y que atienda las necesidades de Sarmiento esto lo digo con mucho respeto», aseguró.

De inmediato resaltó que en Sarmiento hay » 27 casos activos, 15 sospechosos. En el medio de todo esto tenemos una crisis importante porque ayer formalmente el coordinador del Programa Covid, Francisco Ferrari y antes lo había hecho el director del Hospital han presentado su renuncia al sistema de salud».

Balochi aseguró que ambas renuncias son » producto de la falta de respuesta a demandas cotidianas, casi domésticas vinculadas al trabajo día a día. No tiene que ver sólo con la problemática que afecta a los empleados públicos sino también pongamonos en el lugar de las personas que están dando todo para paliar esa situación, desde el Área Programática sur no tienen respuestas a las demandas que están planteando. No son cosas imposibles, pero hay un agotamiento muy grande que tiene que ver con esta falta de respuesta», agregó.

A título personal, el intendente le solicitó a los renunciados permanecer temporalmente en el cargo a la espera de un remplazo. «Obviamente que siguen vinculados, se los he pedido personalmente, están a la espera de que el ministro de Salud o la directora del Área Programática los releve o los suplante, son gente seria. Solo cuatro muestras nos han procesado de todas los hisopados que se han realizado hasta un hisopado que tenía 10 días la muestra que por lo que me han dicho los asesore no tendría ni valor para procesarla».

El jefe comunal recordó que la falta de respuestas y el desacuerdo con algunos criterios han sido planteados al gobernador Mariano Arcioni y que en Sarmiento «tenemos cinco médicos para cubrir las guardias del Hospital y dos han dado positivos, en pocos días vamos a tener problemas para cubrir guardias. Convocaron a una médica de Río Mayo y resulta que desde mayo no le pagan las guardias» , apuntó.

Finalmente Balochi adelantó que en caso de no tener respuestas se pensará en alguna presentación de parte del asesor legal del municipio.

