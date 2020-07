Coronavirus: Se trabaja en la habilitación de dos nuevos anexos hospitalarios

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Monasterolo, indicó que el trabajo de campo, en los barrios, está dando sus frutos “y por eso ahora tenemos más casos. Los detectamos antes. Es una tarea valiosa que se está haciendo. Hoy estamos evaluando a cada una de las personas y definiendo los traslados a nexos hospitalarios y clínicas, dependiendo de sus factores de riesgo”, aclaró.

La directora del Area Programática indicó, ante la consulta que “nosotros nos estamos comportando a nivel provincia con un fuente de contagio de 10. En 10 se podría multiplicar a nivel provincial según la curva como la estamos sosteniendo. Quizás tengamos un poco menos, en función de que la estadística. Comodoro, Rada Tilly y Madryn serían las franjas urbanas que estarían con circulación comunitaria”.

“Estamos en circulación por aglomerado y Madryn con esporádica, según nos definió Nación. Ahora estamos haciendo una búsqueda intensiva de factores Hemos sensibilizado todos los parámetros, de modo tal que cualquier persona que se presente en una guardia o un centro de hisopado o con fiebre diarrea y vómitos puede ser factible de tener coronavirus. En estos casos, se los hisopa y eso nos marca que tendremos muchos casos de testeo y en esta búsqueda activa aumentarán los casos positivos”, explicó.

CAMAS OCUPADAS

Respecto al número de camas, Monasterolo indicó que “anoche teníamos 9 personas internadas entre el privado y el público y todos eran casos moderados que no requerían internación o el uso de respirador. Creo que esto tiene que ver que la mayor población es joven sin grandes complicaciones”.

En el mismo tono mencionó que hasta ayer “teníamos 27 personas internadas en los anexos hospitalarios donde tenemos una capacidad de 68. Estamos bien todavía y tenemos la ampliación de dos anexos hospitalarios si fuera necesario. Esto fue decidido y equipado. Nos estaría faltando el recurso humano. Estamos haciendo las gestiones con Ejército Argentino, para poder acompañar a este desarrollo de casos porque lo que no queremos es despoblar el hospital de personal”

Recordó la importancia de la responsabilidad social, tanto en el distanciamiento social permamente como en la conducta que deben llevar adelante aquellas personas a las que se le confirmaron el virus y que, en su gran mayoría, se queda aislada en sus domicilios.

“Hemos tenido muchos grupos familiares y el comportamiento de los niños son una fuente de rápido contagio no tienen mayores complicaciones y la posibilidad que sean familiares hacen que se queden en sus domicilios.

Seguimos con el monitoreo domiciliario pero la policía está definida al control de la circulación. Apelamos a la responsabilidad de las personas”, puntualizó.

Finalmente, respecto al pedido de hisopado general de los choferes de Patagonia Argentina, Monasterolo señaló que esa medida no tiene sentido alguno.

“Hemos tenido dos casos positivos en la Patagonia en un mismo turno. Tenemos que a partir de la denuncia que recibimos la empresa ha acatado la disposición de aislamiento. No es factible hacer un hisopado general la recomendación es aislamiento de todas las personas estrechos y el hisopado cuando aparezca el síntoma”, detalló.

En concreto, la titular del Area Programática indicó que “si hisopamos como han hecho algunas empresas de forma privado a una cuadrilla en un grupo de trabajadores si no hay síntomas no hay una carga viral suficiente y el resultado sea positivo y vamos a tener muchos negativos falsos y la enfermedad sigue su proceso y hasta que no aparezca el síntoma no será posible detectarla”, concluyó.

