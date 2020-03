Coronavirus, se detectaron abusos de precios y comercios que no respetan las recomendaciones

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, manifestó a La Posta Comodorense Radio que frente a la pandemia del coronavirus “tenemos que entender es que esta en juego la vida de mucha gente y por eso no nos va a temblar la mano a la hora de tomar las decisiones que debemos tomar”.

El jefe comunal comodorense señaló que “la ciudad hoy esta realmente paralizada, más incluso que un domingo y eso es importante, así que por suerte la palabra del Presidente ha sido muy bien recepcionada por la gente y no obstante tenemos a la policía efectivizando su cumplimiento”.

“Hay controles permanente, con la las fuerzas de seguridad, para hacer cumplir con énfasis lo que planteó el Presidente ayer y me parece que así tiene que ser; la democracia permite que en momentos como estos no seamos un vehículo transmisor que ponga en riesgo a gran parte de la población”, comentó Luque.

Controles y sanciones

En lo que respecta a los controles y sanciones sobre el sector comercial por los precios y la cantidad personas en cada comercio indicó que “estamos verificando tanto la cuarentena como el tema del control de los precios y en este rubro, como lo fijo el Presidente, vamos a ser muy estrictos con aquellos que no lo cumplan. De ayer y de hoy tenemos denuncias muy graves de sectores comerciales que han aumentado más de un 300 y un 400% el azúcar y la carne; por lo que vamos a ser muy celosos de que a la población no le toquen el bolsillo porque estamos en un momento muy complicado”.

Respecto a cuáles serían las respuestas del Municipio, sostuvo que “vamos a proceder a aplicar multas muy importantes e incluso decidiremos la clausura cuando nos encontremos con estas situaciones; vamos a proceder con las leyes especiales y con los atributos otorgados por el Presidente, por eso ayer clausuramos por la tarde una carnicería en el barrio General Mosconi por no respetar la normativa de cantidad de gente dentro del negocio”.

Sobre el armado de hospitales de campaña por las tropas del Ejército, explicó que “es un trabajo que esta haciendo muy bien el Ejército por un lineamiento que viene del Ministerio de Salud de la Nación y no hay que tener ningún tipo de temor, lo que se esta haciendo es montar un esquema preventivo que nos permita estar preparados para cualquier situación complicada en caso de tener un brote que supere loa capacidad de los hospitales públicos y privados. Estamos trabajando para adelantarnos a cualquier hipótesis de crisis”.

La nota: