Coronavirus, reunión del intendente para unificar criterios con los medios

Al respecto, el intendente manifestó que “mantuvimos un importante diálogo, en el que mostramos nuestros puntos de vista respecto a este tema que estamos viviendo en todo el mundo. Desde el Municipio, solicitamos colaboración para trabajar en conjunto y que los medios sean parte de la solución de la problemática, porque la comunicación es fundamental para concientizar, trasladar mensajes oficiales y, sobre todo, para generar canales de información verosímil y no guiarnos por rumores o malentendidos”.

Del mismo modo, sostuvo que “el mensaje que transmiten los medios, diciéndole a la sociedad que es importante que se queden en sus hogares, que no haya concentraciones, que no salgan si no hay necesidad imperiosa, es muy importante”.

Continuando en ese tenor, afirmó que “esta concientización es vital para lograr que circule menos gente en la ciudad hasta que tengamos una mayor previsibilidad en este tema. Creemos en la responsabilidad de la gente, por eso es importante que el mensaje llegue a cada uno y para eso son fundamentales este tipo de reuniones”.

Asimismo, recalcó que “estamos trabajando para dar una cierta tranquilidad en caso de que se susciten casos positivos. Debemos informar que en Comodoro no tenemos ningún caso positivo de Coronavirus y que actualmente existe uno solo reportado como sospechoso, que está en aislamiento, a la espera del resultado de la muestra”.

“Queremos lograr un sistema sanitario acorde a lo que estamos viviendo, sabiendo que, si somos responsables, no colapsará el sistema, pero si no lo somos, vamos a tener problemas muy graves”, concluyó Luque.