Coronavirus, reapertura de comercios minoristas en Rada Tilly

La Municipalidad informa nuevas medidas de flexibilización de rubros y autorización de apertura de comercios minoristas en la ciudad. Las mismas no incluyen a comercios que dicten actividades físicas o deportivas.

* Modalidad de atención:

– La ATENCIÓN será PRESENCIAL, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y sábados de 8 a 13hs.

– Será obligatorio el uso de tapaboca por parte de clientes y empleados.

– No podrá haber más clientes que vendedores.

– Se encuentra expresamente prohibida la espera dentro del local comercial.

– Cada comercio deberán establecer horarios especiales de atención exclusiva para mayores de 65 años.

Además se recuerda a la población que dentro de la localidad, para compras o trámites, sólo se puede circular por terminación por DNI, según los días establecidos. Por consultas enviar un mensaje de WhatsApp al: 297-4356358

HORARIOS DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS

Gastronómicos (restaurants, bares, confiterías, similares), sin consumo en el local.

• Lunes a jueves: 10 a 19:30 hs. take away │ hasta las 23 hs. delivery.

• Viernes, sábados y domingos: sólo delivery hasta las 00:00 hs.

Ferreterías, Panaderías y Farmacias

De 9 a 19:30 hs. Farmacias de turno sin restricción.

Supermercados Mayoristas, Minoristas y Comercios de proximidad que expenden alimentos

Lunes a domingos de 8 a 19:30 hs.

Comercios minoristas

Lunes a viernes de 10 a 18:00 hs.

Sábados de 8 a 13 hs.

Obras de infraestructura (públicas y privadas)

Lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Corralones de Materiales.

Lunes a viernes de 8 a 16 hs.