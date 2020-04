Coronavirus, Provincia confirmó el segundo caso positivo en Comodoro Rivadavia

El ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, acaba de confirmar el segundo caso positivo de coronavirus en Chubut que, como se informó en su momento, tiene vinculación estrecha con el primero.

Las dos personas con el virus ya fueron dadas de alta ayer de la clínica La Española, ya que no corren riesgo de vida y se instrumentaron todos los mecanismos para que nuevamente la cuarentena de los mismos sean total en sus viviendas para evitar contagios.

El ministro explicó las razones por las que no se identifica a las personas, ya que se trata de enfermos, y pidió nuevamente que la comunidad y los medios entiendan la situación.

Puratich indicó que “los dos casos confirmados son de la localidad de Comodoro Rivadavia y tienen nexo epidemiológico”, explicando que “son personas que han salido del grupo de viajeros que estaban en aislamiento, lo cual también nos sigue dando la tranquilidad que la estrategia que se ha implementado en nuestra provincia ha sido efectiva y que nos está protegiendo de la circulación viral”, destacó.

Con respecto al nuevo caso confirmado, precisó que “esta persona no ha tenido contactos fuera de su domicilio, así que no hubo que incorporar casos sospechosos con nexo epidemiológico”.

“Son personas que no eligieron tener la enfermedad, son personas que ante la eventualidad de esta pandemia han resultado afectadas y que no están pasando por un buen momento, y nosotros como sociedad tenemos que ser empáticos y protegerlos, no seguir exponiéndolos”, expresó el ministro de Salud.

Condiciones domiciliarias para la cuarentena

Por otro lado, el ministro de Salud se refirió a la situación de los chubutenses que están regresando a la provincia, luego de haber quedado varados en otros lugares del país, y tienen que cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días. “Nosotros necesitamos que cada una de las personas que vuelven hagan el aislamiento en su domicilio, si tienen las condiciones, ya que tienen que estar en una habitación, tienen que estar solos, no tienen que tener contacto con el resto de los familiares y hay que implementar una serie de medidas dentro del domicilio”, como “la utilización del cubreboca y nariz, y el distanciamiento social” al interior de la vivienda.

“En un momento nosotros teníamos un caso por millón de habitantes en Argentina y hoy tenemos un caso cada mil, lo cual hace que la circulación viral sea mucho más fuerte en nuestro país, entonces los cuidados tienen que ser más extremos y las personas que no puedan cumplir la cuarentena dentro de su domicilio, porque no estén dadas las condiciones, la tendrán que cumplir en el lugar adecuado”, sostuvo.