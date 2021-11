Coronavirus: Pocos eventos atribuibles a vacunas en niños y adolescentes

Un informe oficial argentino registró niveles muy bajos de eventos atribuibles a la vacunación contra el covid-19 en niños, niñas y adolescentes, informó el viernes el ministerio de Salud.

«Se aplicaron un total de 4.728.885 dosis de vacunas contra la covid-19 en adolescentes (12 a 17 años) y niños y niñas (tres a 11 años). En adolescentes se aplicaron 2.796.720 dosis y se registraron 484 ESAVI (tasa=17,3/100.000 dosis aplicadas). En niños y niñas se aplicaron 1.932.165 dosis y se registraron 153 ESAVI (tasa=7,9/100.000 dosis aplicadas)», dice el informe.

Los ESAVI son eventos que se encuentran temporalmente relacionados con la vacunación, pero no necesariamente son causados por la misma, por lo que se denominan «supuestamente atribuibles a la vacunación».

Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) se definen como «cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con ésta».

Este informe acerca de la seguridad de la vacunación contra el covid-19 en niños, niñas y adolescentes en Argentina, incluye los datos reportados desde el inicio de la campaña en adolescentes (28 de julio del 2021) y en niños y niñas de entre tres y 11 años (12 de octubre del 2021) hasta las 6 AM del 31 de octubre del 2021.

El universo citado fue inmunizado con vacunas Moderna, Sinopharm y Pfizer. (Sputnik)