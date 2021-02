Coronavirus: Miquelarena solicitó a Puratich prioridad al personal del SAVD para la vacunación

El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, envió nota al Ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, para solicitar que se contemple al personal del SAVD entre los grupos prioritarios para la aplicación de la vacuna contra el COVID 19. El requerimiento al ministro, se basó en un pedido expreso del Coordinador Provincial, Luis Amarfil, quien indicó que el personal que se desempeña en dicho organismo tiene exposición física a situaciones de riesgo, en asistencias personales de extrema cercanía, imposibles de brindar por otros medios.

Miquelarena refiere que no cabe duda que estos agentes integran un servicio esencial, como parte del Poder Judicial, encontrándose todos expuestos a riesgo de contagio vinculado a la modalidad de desempeño de sus tareas. La situación no difiere mucho de aquella en la que se encuentra un agente sanitario o afectado a tareas de seguridad pública. Tampoco la de un trabajador del ministerio Público Fiscal, expuesto a la atención al público, a la concurrencia al lugar del hecho entrevistándose con diversas personas en forma cotidiana. Todos estos casos están trazados por factores comunes: se trata de intervenciones azarosas, no programadas, que pueden ser requeridas en cualquier sitio y situación, en hospitales, centros de salud o sedes policiales, todos lugares de alta exposición al virus. Deben interactuar con personas desconocidas las cuales se ignora el contexto del que provienen.

Concluye Miquelarena en que es importante que el Señor Ministro sepa que los trabajadores del SAVD y de modo extensible, todos los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal, integran un servicio esencial, como es el servicio de Justicia, así definido porque no puede suspenderse ni limitarse. A ello se suma que, por las modalidades de trabajo, se encuentran expuestos de modo particularmente grave, en contextos no controlados, a posibilidad de contagio. Por caso, apunta la nota del Dr. Amarfil, intervenciones victimológicas de fuerte contenido emocional, que sobrepasan las capacidades reflexivas y superan las barreras defensivas de los profesionales.