Coronavirus, Mayores de 80 años, que todavía se vacunaron, pueden hacerlo hoy y mañana

De 9 a 14 comenzó hoy, en el gimnasio número 2, la vacunación exclusiva a mayores de 80 años que aún no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Quienes estén comprendidos en ese grupo deben concurrir directamente al Gimnasio, sin turno previo, algo que pueden hacer hoy y mañana, también de 9 a 14.“Según los registros oficiales no quedan adultos mayores de 80 años sin vacunar, pero nosotros creemos que pueden existir personas que no hayan tenido acceso a la inscripción por eso podrán acercarse el sábado y domingo al Gimnasio Número 2 para poder vacunarse, en el horario de 9 de la mañana hasta las 14 horas”, explicó la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic

La funcionaria municipal agregó que “Entendemos que puede haber una población no tuvo acceso o contó con la ayuda de nadie para hacerlo de manera digital y por eso creemos que lo más conveniente es vacunar para toda la población mayor de 80 año quede cubierta con la primera dosis con la vacuna para el Covid”.

En ese marco, sostuvo que “Estamos vacunando a personas mayores de 60 años, según el registro de Vacunate Chubut quedan 4.000 personas en ese rango. Por eso vamos a despejar las dudas para que no quede ningún abuelo mayor de 80 años sin vacunas y seguir avanzando con los demás grupos de edad”.

Finalmente expresó que “La demora en convocar a las personas para vacunarse no pasa por el lapso de tiempo que llevan anotados, sino por el orden de prioridad entre edades y el grupo de riesgo”.