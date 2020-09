Coronavirus, los médicos intensivistas reclaman medidas urgentes

Los médicos intensivistas de Comodoro Rivadavia solicitaron hoy a las autoridades provinciales y municipales que “arbitren los medios necesarios para maximizar las medidas de aislamiento correspondientes, ya que estamos al borde de claudicar como servicios, en virtud de la altísima demanda de camas y su alto grado de ocupación”.

En una carta abierta, titulada “Llamado a la Solidaridad”, los médicos especialistas en Teratpia Intensiva transmiten su preocupación “ante la situación sanitaria actual que estamos viviendo en Comodoro Rivadavia. Hemos decidido convocarnos para dar nuestra versión a la sociedad y a las autoridades locales. En sus manos se encuentra la toma de decisiones sanitarias”, expresan.

De inmediato recuerdan que “desde marzo a la fecha hemos estado trabajando, junto a nuestros colegas, enfermeros de terapia intensiva y kinesiólogos respiratorios, en forma ininterrumpida en capacitación, actualización y formación de recursos humanos para enfrentar el peor de los escenarios”.

Esfuerzo supremo y una realidad sin camas

Tras recordar que “el esfuerzo fue supremo, organizando nuestras terapias, ampliando nuestros servicios, esforzándonos día a día para maximizar la capacidad de trabajo. Las autoridades sanitarias han organizado estrategias sanitarias para minimizar el efecto de la pandemia en nuestra ciudad. Hoy vemos que el esfuerzo no es suficiente y nuestras terapias intensivas tienen un Índice de ocupación de camas COVID-19 del 95%; Índice que marca un techo de capacidad asistencial de nuestra ciudad”.

Para que la situación quede clara, los médicos afirman que “ya no disponemos de capacidad para ampliar el número de camas, no contamos con recurso humano entrenado y calificado, tenemos compañeros aislados y/o afectados por COVID-19, hecho que marca una merma en la disponibilidad.

Nuestro pedido, en virtud de la realidad que estamos viviendo, es a la sociedad y a las autoridades”, agregan.

En concreto, aseguran que están “más allá del límite de nuestro esfuerzo, los recursos son finitos, y vemos que contraponemos nuestro gran esfuerzo a una sociedad que no sabe o no puede interpretar la gravedad del caso. Impávidos vemos como se relajan las medidas que en principio se tomaron, por ejemplo, en fiestas, agasajos y reuniones sociales, que lo único que generan es más pacientes a nuestras terapias.

Solicitamos a las autoridades provinciales y municipales que arbitren los medios necesarios para maximizar las medidas de aislamiento correspondientes, ya que estamos al borde de claudicar como servicios, en virtud de la altísima demanda de camas y su alto grado de ocupación”, reiteran.

“Nuestro compromiso será siempre con nuestros pacientes, pero hoy reclamamos medidas urgentes, a las autoridades y a la sociedad de la que también somos parte. No nos quedamos en casa. No podemos, vos que podes, quédate y ayudanos”, concluyen.