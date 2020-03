Coronavirus, Los estatales exigen que Arcioni priorice el pago de sueldos como hizo Alberto Fernández

Cumplir la cuarentena obligatoria no es fácil. Las horas son eternas y los días se mezclan. Lo cotidiano se vuelve aburrido y los pasatiempos se convierten en una rutina. El esfuerzo para combatir el avance del coronavirus es difícil. Pero es más difícil para la gran mayoría de los trabajadores estatales quienes todavía no saben cuándo van a percibir sus haberes de febrero. No tienen novedades y la única posibilidad que tienen de comprar víveres es a través de una tarjeta de crédito (si es que no es rechazada por falta de pago).

La situación de los empleados de la administración pública es desesperante. Es por eso que la Mesa de Unidad Sindical (MUS) le exigió al gobernador Mariano Arcioni que priorice los salarios de los trabajadores antes que el pago a los acreedores externos.

“En virtud de la pandemia de COVID-19 que afecta a todos los pueblos de nuestro planeta, solicitamos a usted arbitre todos los medios posibles para suspender el pago de la deuda y sus intereses a los acreedores externos, privilegiando de este modo la salud y la alimentación del pueblo chubutense y el salario de trabajadores estatales”, consideraron los gremios estatales.

“En este sentido el Gobierno nacional ha avanzado a fin de llevar adelante negociaciones, que por un determinado lapso de tiempo, y ante las medidas ya de carácter internacional que se han tomado por la pandemia de COVID-19, se suspendan los pagos a los acreedores externos”, agregaron.

Los estatales volvieron a reiterar la necesidad de contar con sus haberes para poder sobrevivir. “Ante la situación de fragilidad en que nos encontramos inmersos los trabajadores estatales del Chubut, activos y jubilados, el constante retraso en el pago de nuestros salarios, y la incertidumbre cotidiana de no saber en qué fecha podremos pagar nuestras deudas y realizar la compras de víveres para nuestras familias, que hoy más que nunca tiene el carácter de supervivencia frente a la Cuarentena, entendemos que es necesaria una decisión política-económico-financiera que priorice al pueblo chubutense por sobre los acreedores externos”, afirmaron.

Asimismo, la MUS ratificó sus reclamos como el pago del salario en tiempo y forma respetando todos los acuerdos homologados, ley tributaria extraordinaria, auditoria de la deuda provincial, y el funcionamiento pleno de nuestra obra social SEROS.

José Luis Ronconi de Judiciales, lee el pronunciamiento de la MUS