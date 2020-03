Coronavirus: La Municipalidad comienza a aplicar las medidas de restricción

. Sólo se permite el ingreso de 20 personas simultáneamente y únicamente por calle Moreno. Se aplicarán medidas similares en distintas secretarías municipales y habrá reuniones para revisar o reforzar de acuerdo a la bajada del gobierno nacional.

A los fines de dar cumplimiento a las medidas establecidas por el Comité de Crisis Municipal, y en consonancia con las medidas recientemente anunciadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que desde el lunes 16 de marzo -y por tiempo indeterminado- la atención al público en las oficinas municipales se verá reducida, permitiendo el ingreso de un máximo de 20 personas en simultáneo, con un trámite por contribuyente (no concurrir en grupo); y se habilitará únicamente el acceso por calle Moreno.

El objetivo es cumplir con el protocolo establecido de reducir en un 50% la capacidad habilitada para evitar grandes concentraciones de personas y colaborar con la prevención para impedir que el coronavirus ingrese a la ciudad. La atención al público será reducida únicamente a recaudación y área social.

Métodos de pago alternativos

De este modo, se recuerda que existen otros métodos y lugares de pago no presenciales. Se puede adherir al débito automático por mail, enviando un correo a la dirección recaudacionesespeciales@comodoro.gov.ar. Además, desde la web www.comodoro.gov.ar/impuestos pueden realizarse diversas gestiones, tales como acceder a cada uno de los tributos municipales, descargar las boletas y abonar en Pago Fácil, Rapipago o por internet mediante la aplicación (app) de Mercado Pago o el homebanking de cada entidad bancaria.

En tanto las únicas cajas externas con atención al público son las que funcionan en “Área Central” en Km.3 y en el CCK8. Se recuerda que se pueden realizar consultas al 0800- 333- 0706.

Atención restringida y actividades suspendidas en distintas dependencias

En el caso del Ente Comodoro Deportes, que concentra una gran cantidad de personas en forma diaria en los distintos gimnasios municipales, se informó que por el momento la actividad está suspendida hasta nuevo aviso y no habrá atención al público en las cajas recaudadoras externas de la Municipalidad.

En tanto, desde la Secretaría de Cultura quedan suspendidas todas las actividades del Centro Cultural, CCK8, Ceptur, CIP y las visitas guiadas en los Museos. Tampoco se brindarán los talleres habituales en las vecinales. La Biblioteca Pública no tendrá atención a los usuarios y esto se extenderá a las bibliotecas populares. Los eventos programados, como plazas culturales y biblioplazas, están suspendidos.

El Ente Comodoro Turismo también suspendió “Turistas por un Día” y “Explora Rocas Coloradas”. Además, en el Centro de Informes, ubicado en la Terminal de Ómnibus de larga distancia, se llevan a cabo medidas de prevención en base a higiene y comunicación, y se realizan cuestionarios a los turistas para saber de dónde vienen y poder denunciar en caso de detectarse posibilidad de riesgo.

Asimismo, la Secretaría de Coordinación de Gabinete informó que se restringirá la atención al público y en caso de urgencia se coordinará una reunión con las medidas precautorias necesarias. Esto involucra a la Subsecretaría de Economía Social y la Oficina de Empleo, a la cual también se pueden contactar al teléfono 406-4521 o al correo comodorotrabaja@comodoro.gov.ar. En cuanto a la Dirección de Vecinales no habrá atención al público, aunque se pueden realizar consultas telefónicamente (al 406-5513) o por vía mail (vecinales@comodoro.gov.ar).

En cuanto a la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad también se suspendieron las actividades programadas, talleres y capacitaciones. En la Dirección de Género se reforzará la limpieza diaria del Refugio y se proveerá de alcohol en gel a todas las mujeres y niños alojados en la dependencia.

Las direcciones de Obras Particulares y Catastro comenzarán a implementar turnos por WhatsApp a los siguientes números: 2974180928 o 2974115350.

Trámites suspendidos, con prórroga de vencimientos

El edificio de Km.3 para gestionar la licencia de conducir, habilitaciones municipales y carnet sanitario suspende su atención al público, por lo cual también se prorroga el vencimiento de los mismos hasta el 30 de abril.

Desarrollo Humano sin actividades socio recreativas, pero con atención mínima al público

La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia también reforzará medidas de prevención. Quedan suspendidas todas las actividades de entretenimiento, capacitación y/o recreación en Centros de Promoción Barrial (CPB), Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y Grupos Socio-recreativos de adultos mayores.

Sobre los programas de Ayuda Social Directa y la atención al público en el despacho y en las oficinas dependientes del área Social, en los que participan trabajadores y trabajadoras sociales y agentes municipales, se resolvió que sólo se atenderán los casos más urgentes y se tomarán medidas para evitar aglomeraciones, tales como mantener más de un metro de distancia entre las personas que se acerquen y cumplir con las medidas de prevención sanitarias recomendadas.

En el Centro de Día de Adultos Mayores, el grupo de riesgo más vulnerable ante esta pandemia, se suspenden las actividades sociorecreativas. De todas maneras, se continuará suministrando desayuno y almuerzo a los asistentes con las correspondientes medidas se prevención.

Tribunales de Faltas y Defensa del Consumidor

La atención en los Tribunales de Faltas municipales, ubicados en la calle Antonio Cañal 2010, será limitada y con acceso restringido al edificio. Se dará prioridad a clausuras y vehículos retenidos.

Se recomienda no asistir en caso de no ser necesario y se recuerda que se pueden realizar consultas sobre infracciones de forma telefónica a los siguientes números: Tribunal de Faltas N°1 (0297) 406-5247 o tribunaldefalta1@comodoro.gov.ar; N°2 446-0239 o tribunal2@comodoro.gov.ar; N°3 446-4389 o juzgadodefaltastres@yahoo.com.ar.

En cuanto a la Oficina de Defensa del Consumidor, las audiencias seguirán siendo con turno y para efectuar denuncias nuevas se solicita tratar de no concurrir a excepción de una emergencia, durante el plazo que dure la medida.