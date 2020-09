Coronavirus: La Jefa de Laboratorio puso dinero de su bolsillo para comprar insumos

Susana Ortiz es Jefa del Laboratorio del Hospital Regional en plena coyuntura cuando no llegaban los “consumibles” decidió poner dinero de sus bolsillos para la compra de insumos, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia contó: “se han comunicado conmigo desde el Ministerio y amigos que quieren colaborar, yo no hice esto esperando que me devuelvan lo hice y punto”, remarcó y puso en valor que se haya normalizado la provisión en los últimos días para seguir trabajando.

Ortiz es una de las miles de trabajadoras de Chubut que afronta una deuda salarial de dos meses, además del pago del aguinaldo. Sobre el momento en que decidió avanzar en la compra dijo que se dieron una serie de factores vinculados a correr detrás de los problemas. “Se dio una situación crítica en un momento, necesitabamos conseguir insumos en forma rápida, nos contactamos con un proveedor que tenía las cosas a mano e hicimos la transferencia para tener todo de inmediato.

Tampoco, la situación se produce porque nosotros teníamos los insumos para una determinada cantidad de casos, todo se incrementó exponencialmente, los proveedores que teníamos no tenían insumos hasta 20 días, se dieron una serie de cosas para que eso ocurra”.

En cuanto, al día a día Ortiz explicó que el mismo equipo se mantiene desde marzo. “La verdad es que ponemos la cabeza en frío y le damos para adelante, pero no todo el mundo lo hace, tenemos situaciones de crisis, tenemos gente que se desploma que piensa que hasta un punto llegó, nos damos fuerza entre todos y seguimos adelante.

Nosotros toda esta situación empezó en marzo abril, venimos con un training cansador, podríamos organizarnos para que un grupo venga un día y otros otro, pero estamos todos desde que empezamos haciendo todo. Puedo decir que desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas estamos trabajando duro, luego queda la guardia y la gente que tiene que cubrir las tardes, no sé de donde sacamos polenta”, describió.

A la comunidad la profesional, le recordó que se atraviesa el pico de contagios. “Cada tanda de resultados que sacamos cada vez tenemos más positivos, estamos en pleno ascenso, de todos los testeos últimamente un 50 por ciento son positivos”.

Fuente: LU4-Nacional