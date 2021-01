Coronavirus: La experiencia de una esquelense viviendo la pandemia en Sudáfrica

.Andrea Salazar, esquelense que vivió en Londres y ahora reside en Sudáfrica, comentó a La Posta Comodorense Radio cómo es la experiencia de estar viviendo en el continente africano en tiempos de pandemia.

“Estuvimos viviendo un Londres desde un año antes del inicio de la pandemia y ahora nos mudamos por cuestiones laborales. Acá en Sudáfrica también se esta viviendo la segunda ola del Coronavirus y al mismo tiempo también hay una nueva cepa con 20 mutaciones del virus”, expresó.

Tras comentar que llegaron con su familia para instalarse en Sudáfrica el 1 de enero, relató que “En Sudáfrica hay medidas muy buenas de cuidados cuando vas a hacer las compras te sanitizan el carrito y te ponen alcohol en gel en las manos. En Londres no se veían este tipo de protocolos, sí te exigían la máscara de tapabocas y se priorizaba mucho el distanciamiento social. Hay mucha gente en las calles de Sudáfrica pidiendo y lo hacen con barbijos, eso no lo veíamos en Londres”.

Respecto de lo que fue el inicio de la pandemia en el Reino Unido, sostuvo que “Cuando arrancó la pandemia en Londres se hizo bastante difícil abastecerse de alimentos y los productos de primera necesidad porque la gente se agolpó a hacer las compras, pero como los supermercados nunca cerraron las cosas se fueron relajando y se pasó el pánico del principio”.

Luego subrayó que “En los bares de Londres la gente se amontonaba para ir tomar y no se cumplía con el distanciamientos social, por eso tuvieron que tomar medidas restrictivas mucho más fuertes”.

