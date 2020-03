Coronavirus: “La clave es: primero me cuido y después pienso en cómo cuidar al otro”, recomendó el psicólogo Núñez

El psicólogo Sebastián Núñez expresó en diálogo con La Posta Comodorense Radio que “de esta salimos gracias a la salud pública” y recomendó cuidarse y pensar en cómo cuidar al otro, sin dejar de reencontrarse con uno mismo durante la cuarentena.

“La clave para todo esta tema que estamos viviendo es primero me cuido, haciendo todo lo que tengo que hacer, y después pienso en cómo cuidar al otro. Otro consejo importante a tener en cuenta es encontrarnos con nosotros mismos y durante este tiempo de quedarse adentro reencontrarse con esas cosas que muchas veces postergamos”, manifestó Núñez.

Encontrando puntos de contacto con el temporal que golpeó a Comodoro Rivadavia, indicó que “la analogía que hago todo el tiempo con lo que vivimos y lo que viví yo personalmente durante el temporal y la catástrofe en Comodoro. Hay muchos puntos de coincidencia y en lo que hace a salud mental aparece esta cuestión de incertidumbre, miedo e inseguridad con un día a día trastocado transformándose en una de las causas mayores que pueden afectar a toda la población”.

Impactos psicológicos

Sobre los efectos psicológicos de la pandemia, sostuvo que “quizás el virus no nos afecte a todos, pero la incertidumbre por la situación económica y laboral de muchos se va a ver afectada, por eso en el terreno de la salud mental estamos todos atravesados por esto”.

Luego agregó que “si bien no es una vivencia palpable como lo fue cuando con el temporal se salía a la calle y no encontrar nada, las experiencias con esta pandemia de coronavirus son comparables y creo que va a ser más negativo porque va a durar mucho más tiempo con la inundación”.

En cuanto al rol de los medios de comunicación, expresó que “el peso informativo por tratarse de una pandemia mundial obviamente que supera a lo del temporal, porque estamos expuestos a un bombardeo informativo constante. A medida que iban pasando los días durante el temporal y no se solucionaba, el enojo de los directamente afectados se direccionaba hacia los que no estaban tan afectados y podían desarrollar una vida relativamente normal”.

Negación y sobreactuación

“Desde lo psicológico es entendible que estas cosas sucedan porque frente a esta nueva realidad aparece la respuesta de la negación, conteniendo minimizaciones y desestimaciones, o hasta teje alguna teoría conspirativa; y esta el que empezó a tomar un montón de medidas antes de tiempo, que no eran necesarias ni recomendables por los expertos”, sostuvo Núñez.

En lo que respecta a la cuarenta que podría extenderse, señaló que “ahora aparece el rumor de que vayamos a vivir en cuarentena en el país durante un tiempo, pero hay gente que ya lo viene haciendo de manera anticipada desde hace una semana; una cosa es el distanciamiento social y otra cosa es una cuarentena. La sobre respuesta y la negación terminan siendo perjudiciales”.

Arte y humor como salida

“El arte es una de las maneras de sobrellevar esta situación, el humor también aporta muchísimo. No tiene mucho sentido estar todo el tiempo estar viendo las noticias. Creo que el rol de los comunicadores es ver cómo se van intercalando los temas, porque esta muy bien la información sobre el tema pero también hace falta pensar temas que vayan en más allá”, comentó.

Con un mensaje esperanzador agregó que “a veces las mejores cosas de la humanidad surgen en los momentos más oscuros. El tema es como vamos a salir a salir cuando terminemos con este tema. Cuando la catástrofe, los que trabajamos sin ser héroes, nos quedó la sensación de qué pudimos hacer para ayudar al otro”.

Finalmente resaltó el rol de lo público y dijo: “Si de estos vamos a salir es gracias al hospital público, que esta sostenido por profesionales que en la gran mayoría nos formamos en la universidad pública. El hospital de Comodoro Rivadavia esta sostenido por un montón de gente que estamos ahí, no justamente por los sueldos altos y seguros, sino porque entendemos que ni la educación y la salud pueden ser bienes del mercado”.

La nota: