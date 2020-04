Coronavirus, Juncos: “Lo importante sigue siendo la salud más allá de la crisis económica”

. Además comentó que le planteó las diferencias sobre restricciones impuestas por la provincia y que no son adoptadas en la villa balnearia y Comodoro.

“En la reunión de ayer con el gobernador (antes que se supiera la confirmación del primer caso positivo en Comodoro) aseguramos que no debíamos relajarnos porque no había un caso confirmado en la provincia y que debíamos seguir trabajando de la forma en que no venimos haciendo, intentando que la gente no circule y se quede en sus viviendas”, expresó Juncos.

El jefe comunal radatilense enfatizó que “Esto que supimos anoche marca que lo importante sigue siendo la salud más allá de la crisis económica que están sufriendo muchas familias frente a algo que va a ser muy extenso todavía y que seguramente los Estados van a tener que ir tomando medidas para cuidar la economía de las familias y comercios, pero no podemos descuidar lo esencial que es la salud”.

Asimismo, puntualizó que “El trabajo de prevención como algo que tenemos que extremar fue el centro de la charla con el gobernador, más allá de otros temas puntuales que tiene que ver con el último DNU para que cada provincia o municipio administre su período de aislamiento; pero el tema de la salud fue el epicentro de la charla”.

Sobre los otros aspectos intercambiados con el gobernador Mariano Arcioni, Juncos indicó que “Le planteamos al gobernador que hay muchos temas donde esta faltando coordinación porque la gente no esta recibiendo la información adecuada para saber en qué márgenes poder moverse, porque este fin de semana se ha parado a gente a la que se le pidió el número de DNI para ver si podía circular y eso no estaba dentro de las resoluciones de Rada Tilly y Comodoro lo que ha generado malestar entre la ciudadanía”.

El intendente Juncos comentó que el permiso provincial unificado de circulación será el que se utilizará también en Rada Tilly y en Comodoro Rivadavia, mientas que a los circulan desde otras provincias se les pedirá el permiso nacional.

La nota