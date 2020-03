Coronavirus, Herrera: “Se deberían tomar medidas para ver el mundo que se viene”

“Con verano y cierre de fronteras tenemos pocos casos, pero hay que ser muy prudente y tener mucha información. A mi juicio se deberían tomar medidas para ver el mundo que se viene, porque si no las medidas parecen muy lindas y patrióticas pero hay que previendo medidas porque si no esto va a durar poco tiempo”, comentó el economista comodorense.

En tanto que agregó: “hay muchas empresas, especialmente en el sector petrolero, que ya estaban con un coronavirus económico antes de la pandemia y esa información que nosotros tenemos el Estado no la tiene; pero vemos que el Estado va a tener que poner una ingente cantidad de dinero pero al mismo contar con una enorme cantidad de información que por el momento carece y desde Claves podemos ayudarlo en un mecanismo de planificación”.

“Por ejemplo, vamos a poder seguir importando bananas de Ecuador o vamos a tener que producirlas nosotros mismos y desde Comodoro Conocimiento deberemos pensar en aprovechar el cinturón comodorense para proveernos de los alimentos que necesitaremos en el futuro”, ejemplificó Herrera.

Cuarentena y sistema capitalista

Previendo el futuro inmediato explicó que “la cuarentena obligatoria, aunque es lo que se debía hacer, claramente no va a poder extenderse por mucho tiempo porque si no vamos a ir a un estallido por la necesidad de comida y ahí jugará un papel esencial la empatía que tengamos con los más necesitados; vamos a tener que ir viendo entre todos y no en lo que se ocurra a los funcionarios de turno vamos saliendo de esta pandemia del COVID-19”.

El contador y profesor de la UNPSJB explicó que “ya desde hace un tiempo vengo explicándoles a mis alumnos que el capitalismo se caía, pero ahora hay una crisis inédita porque todas las crisis hasta ahora han sido internas en sus ciclos económicos; ahora estamos frente a lo que podríamos definir como una crisis precapitalista porque es generada por factores externos producidos por una pandemia”.

Herrera planteó que “estamos ante la necesidad de salir a buscar el sustento fuera de la casa, como el hombre cazador y recolector; pero luego se pasó a la etapa del hombre agricultor. Es por eso que el Estado debería prever lo que se viene es un mecanismo como el mencionado y entonces deberíamos tener en el jardín o en el balcón dos o tres papas plantadas, o desarrollar huertas”.

Del hombre económico al consciente

Ampliando su visión, sostuvo que “eso lo definíamos como el camino de la transición, que resultaba utópico pero en cambio ahora esta mucho más cerca. No sé si el sistema capitalista caerá pero para mí esta claro que deberá transformarse de una manera rotunda”.

Presuponiendo un cambio profundo de paradigma económico y social, expresó que “en lugar del sistema del hombre económico, egoísta y consumista, deberemos transitar hacia el esquema del hombre consciente, donde haya propiedad pública y cooperación en comunidad; lo que con el aislamiento en este primer momento resulta muy difícil desarrollarlo, es ahí donde el estado debe pensar los próximos pasos con una mirada muy distinta a la del estado dirigista actual”.

