Coronavirus, «Estatales en cuarentena y sin sueldos»

Los docentes recordaron que «Chubut afronta esta epidemia en medio de una crisis generada por la política de Arcioni. Enfrentamos una situación tan dificil como inédita: nunca vivimos algo así.

Creemos necesario cumplir con responsabilidad y respeto pr la vida de todos, las medidas necesarias para que el impacto de la pandemia en nuestra comunidad sea menor», indicaron

De inmediato, desde la regional se señaló que «en Chubut hace tiempo que la vida no es normal.

Tal vez en otras provincias las y los docentes envían actividades para sus estudiantes: en Chubut la mayoría de nosotros todavía no conoce a sus estudiantes. No nos han dado la oportunidad de empezar las clases. La gran mayoría todavía no cobra el salario de febrero, que además se paga sin la actualización por cláusula gatillo firmada en paritaria de 2019 y que el gobierno comprometió a pagar con el sueldo de febrero.».

También advirtieron que los docentes «siguen con problemas en SEROS y sin propuesta salarial para este año. Esto afecta tanto a jubilados como activo. Seguiremos luchando.

Las plataformas virtuales educativas pueden ser un útil complemento en el proceso educativo. De ningún modo pueden reemplazarlo. Tienen un alcance muy restringido, en la mayoría de los hogares de la provincia NO HAY conexión a internet. Vuelven a marcar diferencias entre familias que pueden acompañar a las chicas y chicos y familias que no. Acentúan la desigualdad», remarcaron,

«Sabemos que miles de familias viven la cuarentena en peores condiciones que las nuestras. Viven de trabajos informales, en negro o de actividades que hoy no pueden realizar. Los distintos gobiernos trabajan para el individualismo, para el «Ivese quien pueda… como docentes no podemos aceptarlo. Como no aceptamos la «meritocracia» y peleamos la inclusión y la igualdad educativa. Como no aceptamos el ajuste y seguimos luchando por un presupuesto educativo acorde a las necesidades», subrayaron.

«Somos docentes, y que la escuela puede y debe jugar un rol también en relación a la salud, por ejemplo con las campañas de vacunación y con la alimentación sana, con la Educación Sexual Integral. Esto es imposible con la política de Arcioni que nos deja sin sueldos y ajusta el presupuesto educativo: problemas edilicios, menos cargos, menos recursos, etc.

Esta circunstancia histórica única puede ser una oportunidad de aprendizaje y una vivencia familiar inolvidable», agregaron.

En ese contexto, los docentes proponen jugar «con nuestras hijas e hijos. Leamos con ellos. Hablemos y reflexionemos sobre lo que pasa. Desde hace años, y muy especialmente durante el gobierno de Macri, se llevó adelante un ataque a las instituciones estatales, en particular a los servicios públicos de salud y educación, las instituciones cientificas del estado, como el INTI o el MALBRAN, Aerolíneas Argentinas como línea de bandera, etc. han promovido los negocios de privados en todos esos ámbitos. Pero llegada una crisis como la actual, son esos organismos e instituciones en manos del estado las que deben dar respuesta.

Vanarlas, ajustarlas o achicarlas pone a la comunidad en riesgo. Esa es la situación que atraviesa nuestra provincia», reiteraron.

La deuda es con el pueblo

Más adelante, la Regional aseguró que «la deuda provincial, contraída irresponsablemente, pagada a tasas altísimas y a expensas de las necesidades del pueblo de Chubut, agrava nuestra situación. Como habitantes de esta provincia debemos exigir que se investigue la deuda y que deje de pagarse para hacer frente a las deudas con el pueblo.

La baja del barril de petróleo estas semanas, reduce los ngresos provinciales. Que no nos mientan: las empresas siguen ganando millones de dólares. Hay que exigir que tributen por esas ganancias. Un trabajador paga en promedio el 50% de su salario en impuestos, las grandes empresas pagan menos del 10%. (Fuente CEPAL)», indicaron.

Por esa razón, los docentes insistieron en la necesidad de la ley de emergencia impositiva «para que aporten quienes se enriquecieron con la devaluación y el saqueo de los bienes comunes», y pusieron a disposición de las autoriadades, como lo han hecho clubes y sindicatos en otros lugares del país, el alojamiento sindical con 6 habitaciones y 22 camas para internaciones no hospitalarias de aislamiento.».