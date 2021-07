Coronavirus, En Chubut ya se aplicaron más de 300 mil vacunas

“Durante el mes de junio se colocaron un total de 121.425 vacunas contra el Covid en la provincia, lo que representa un promedio diario de 4.187 dosis aplicadas, llegando incluso a las 5.000 vacunas aplicadas de forma periódica durante la segunda quincena del mes”, refirió la jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la cartera sanitaria, Mariela Brito.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, celebró el hecho de que en toda la provincia ya recibieron su dosis de las vacunas contra el Covid 19 más de 300 mil ciudadanos y reveló que en los últimos días se alcanzó la cifra de 7.000 inoluclaciones diarias.

Arcioni expresó en su cuenta de Twitter: “Más de 300.000 vacunas aplicadas, más de 300.000 dosis de esperanza. Cerca del 40 % de los chubutenses ya recibieron al menos una dosis contra el COVID. Gracias al Gobierno Nacional por su acompañamiento y al personal de Salud por su increíble trabajo. OtroPasoMás por la salud!”.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Salud provincial, que conduce Fabián Puratich, informó este sábado por la mañana que hasta el momento se han aplicado un total de 301.364 vacunas contra el Covid-19 en todo el territorio provincial, dentro del marco de la Campaña “Chubut Vacunate”.

El dato en cuestión se encuentra disponible en el Monitor Público de Vacunación, un registro del Ministerio de Salud de la Nación al que se puede acceder de forma online y gratuita, y donde se provee información en tiempo real sobre el operativo de inmunización contra el coronavirus en todo el país.

En tal sentido, resulta conveniente destacar que la Campaña “Chubut Vacunate” viene siendo sostenida por el sistema sanitario público en cada una de las localidades y áreas rurales del Chubut, de un modo gradual y progresivo, y atendiendo siempre a la disponibilidad de los insumos recibidos.

Mayor ritmo de vacunación

Consultada al respecto, la jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud provincial, Mariela Brito, aseguró que “en las últimas semanas hemos podido incrementar el ritmo de vacunación que veníamos sosteniendo en la provincia, de forma tal que en numerosas localidades la convocatoria se amplió ya a gran parte de la población, independientemente de si tienen o no factores de riesgo para el Covid-19”, y añadió que “esto ha sido posible gracias a una mayor disponibilidad de insumos, a través de la intensificación de los envíos de vacunas por parte de Nación”.

Nuevas convocatorias

“La llegada constante de vacunas a la provincia nos ha permitido fortalecer todos los dispositivos de vacunación, acelerando el ritmo de trabajo de los distintos equipos sanitarios y se ha finalizado prácticamente con la vacunación de todas las poblaciones priorizadas de la primera etapa de la Campaña (personal de salud, de Educación y de Seguridad, mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo)”, señaló la referente provincial, asegurando que “ya estamos realizando convocatorias que incluyen también a las personas sin factores de riesgo, es decir, a quienes no fueron priorizados durante la instancia inicial de la Campaña”.

“Dichas convocatorias serán diferentes en cada una de las ciudades de la provincia”, explicó Brito. Así, “en las localidades de Trelew, Puerto Madryn y Rawson, todos aquellos mayores de 18 años que no hayan recibido aún la primera dosis de la vacuna, y ya estén inscriptos en el formulario de la plataforma www.vacunate.chubut.gov.ar, podrán concurrir de forma espontánea a los vacunatorios con su DNI en mano, sin tener que esperar a que se les asigne un turno específico”, declaró.

“En Esquel, por su parte, podrán acercarse a los vacunatorios de forma espontánea los mayores de 40 años que no hayan sido vacunados todavía, y en la localidad de Comodoro Rivadavia estarán habilitados para hacerlo los mayores de 50 años y todas aquellas personas que presenten factores de riesgo o formen parte de los grupos prioritarios”, explicó.

Segundas dosis

En cuanto a la aplicación de las segundas dosis de las distintas vacunas contra el Covid-19 disponibles en la provincia, Mariela Brito afirmó que “quienes hayan sido vacunados con la primera dosis, deberán esperar a ser convocados a través de los medios habituales de contacto de cada localidad, y no deben presentarse de forma espontánea en los vacunatorios”, explicó la referente provincial, y recomendó que “estén atentos a las comunicaciones de redes sociales de los Hospitales y Áreas Programáticas”.

“En estos casos se está priorizando la vacunación de aquellas personas cuyos esquemas fueron iniciados con mayor antigüedad”, agregó.

Nuevas estrategias políticas

Finalmente, Mariela Brito se mostró muy conforme con los equipos de vacunación provinciales, asegurando que “en estas últimas semanas pudimos fortalecer todos los procesos, sumando nuevos espacios de vacunación, extendiendo los horarios para la misma y logrando articular diversas estrategias políticas con distintos gremios e instituciones provinciales, todo lo cual nos permitió incrementar el ritmo de la vacunación contra el Covid-19”.

Promedio diario de vacunación

“Así, durante el mes de junio se colocaron un total de 121.425 vacunas contra el Covid en la provincia, lo que representa un promedio diario de 4.187 dosis aplicadas, llegando incluso a picos de 7.000 vacunas aplicadas de forma periódica durante la segunda quincena del mes”, completó la jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud provincial.

Vacunación por Área Programática

Por último, y según el informe semanal sobre el avance de la Campaña de Vacunación contra el Covid-19 que elaboró este viernes el Ministerio de Salud provincial, la distribución de vacunas aplicadas por Área Programática es la siguiente: en el Área Programática Trelew se aplicaron 86.569 vacunas, en el Área Programática Norte 50.518, en el Área Programática Sur 112.226 y en el Área Programática Esquel 45.508.

Al momento en que se efectuó este corte de información (viernes 2 de julio, a las 6:00 horas), el total de dosis de vacunas aplicadas en la provincia era de 294.821.