Coronavirus: El municipio pidió a la comunidad extremar cuidados para no tener que retroceder

Ante la preocupación por el aumento considerable de casos, que coincide con lo que sucede en el resto del país, desde el Municipio solicitaron a la población cumplir con las medidas sanitarias para parar la ola de contagios. “Si esto no para no quedará otra opción que volver a tomar medidas difíciles”, expresó el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli.

El gobierno municipal se encuentra en alerta, como casi todo el país, por la ola de contagios que se multiplicaron desde diciembre y que ponen en riesgo el sistema de salud. Los eventos sociales habituales del último mes del año y las altas temperaturas que promovieron que mucha gente se agolpara en playas y espacios públicos, derivaron en que el verano no trajera el alivio que se anhelaba con la actividad al aire libre.

Con este marco de situación, y en consonancia con las evaluaciones que maneja el gobierno nacional, desde la Municipalidad anticiparon que no se descarta tomar medidas si los números de contagios no bajan. “Estamos nuevamente en un momento complicado producto de que mucha gente evidentemente se relajó y se terminó contagiando por no tomar las medidas sanitarias recomendadas que son básicas”, expresó Maximiliano Sampaoli.

En ese sentido, recordó que “más allá de que el calor nos motive a juntarnos más y hacerlo al aire libre, eso no nos hace inmunes si no mantenemos los protocolos como el distanciamiento, el uso de tapabocas, no saludarse ni compartir mate o botellas”. Lavarse las manos frecuentemente y usar alcohol en gel, como también ventilar los ambientes de la casa y los lugares de trabajo completan la pequeña nómina de recomendaciones que, si no se emplean, se está más expuesto al contagio.

El funcionario también se refirió al ojo crítico sobre los jóvenes y consideró que “no sirve caer a un sector, porque si bien los adolescentes son más propensos a no cumplir la totalidad de las recomendaciones y a juntarse más, mucha gente se ha relajado producto de un año sumamente difícil y es lo que ha motivado este último brote”.

Por último, sostuvo que “todos estamos cansados y es entendible, pero si no se cumplen los protocolos y los contagios siguen aumentando solo restará volver a tomar medidas para evitar que colapse el sistema de salud”.