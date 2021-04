Coronavirus: Convocan a mayores de 80 que aún no se vacunaron

Así lo confirmó el secretario Carlos Catalá, al finalizar una reunión con el Comité de Salud en donde se definió finalizar este fin de semana con la vacunación de todos los mayores de 80 años. Por este motivo, convocan a aquellos adultos de dicha franja etaria que aún no se hayan aplicado la primera dosis, a presentarse este sábado y domingo de 9 a 14 horas al Gimnasio Municipal N°2.

La cartera de Salud Municipal lleva aplicadas 27 mil dosis desde el comienzo de la vacunación contra el covid-19. En este sentido, Catalá expresó que “la vacunación está funcionando bien, sólo disminuye la atención el fin de semana porque queda a disposición un solo gimnasio vacunando. Hasta la actualidad tenemos más de 27 mil dosis aplicadas, sumando primeras dosis y las segundas que se colocaron. Tenemos 2.500 turnos habilitados hasta el día martes, según la cantidad de vacunas que se distribuyeron, y a la espera de la llegada de un millón de dosis más a la Argentina que nos permitirá continuar con este ritmo”.

En ese marco, adelantó que este sábado y domingo se definió terminar con el grupo de riesgo más vulnerable que son los mayores de 80 años: “Decidimos aprovechar que tenemos dosis aseguradas durante el fin de semana y convocar a los que aún no se hayan podido vacunar a que se acerquen al Gimnasio Municipal N°2. Solo tienen que traer su DNI”.

El vacunatorio funciona de lunes a domingo en los gimnasios Municipales N° 2 y 4, con una asistencia que varía entre setecientos y mil personas por día. “Desde la Secretaría de Salud, armamos un equipo para trabajar de lunes a domingo y los turnos se dan completos dependiendo de la cantidad de vacunas con las que contamos. Nosotros hablamos con los ministros y llegaran más dosis para habilitar los próximos turnos”.

En cuanto a cómo continuará el proceso de vacunación, el funcionario sostuvo que “la población mayor de 60 años ya se vacunó por completo en algunos lugares del país, pero en Comodoro nos estarían faltando tres mil personas. Nuestro objetivo es agilizar el procedimiento para que la próxima semana estas personas se vacunen y que los adultos mayores estén todos cubiertos. Eventualmente queremos contar con la capacidad de solucionar los inconvenientes en el momento y se lo propusimos al ministro de Salud de Provincia para brindar respuestas concretas a los ciudadanos”.

Recomendaciones del cuidado individual y social

Por otra parte, recordó que el virus sigue en circulación y que debemos mantener el cumplimiento de los protocolos vigentes. “Generalmente hay actividades -fuera de los lugares de trabajo- donde las personas se distraen de los protocolos y las normas. Aunque en este momento la situación está controlada, la estrategia es trabajar con las camas de clínica, el Detectar, Call Center con el objetivo de que nos den tiempo para la vacunación”.

Asimismo, afirmó que “la semana que viene deberíamos tener más de 30 mil dosis aplicadas y eso no tendría que impactar en los lugares de internación. Mientras mantengamos el flujo de vacunación necesitamos de la responsabilidad de los ciudadanos y los cuidados individuales, porque hay otras patologías como la gripe o bronquiolitis”.

Por último, Catalá hizo hincapié en la importancia de que las personas vacunadas se sigan cuidando de la misma manera. “Entendemos que hay un relajamiento luego de la primera dosis de vacunación y nosotros trabajamos con los estudios y gráficos de los porcentajes de cobertura y el impacto que tienen las mismas en el contagio e internaciones; si bien en este marco existen muchas patologías que se pueden prevenir con la vacuna, no me garantiza que no me enferme ni que no contagie porque primero hay que ver los anticuerpos que tiene mi cuerpo”.