Coronavirus, Caleta Olivia sumó un nuevo caso sospechoso

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Caleta Olivia informó que se mantiene el total de 5 casos positivos de COVID-19 y que las pruebas de PCR de 2 casos sospechosos dieron negativo. Pero en las últimas horas se sumó 1 nuevo caso sospecho y se registró un total de 230 aislados.

Respecto al relevamiento del sector hotelero de Caleta Olivia, hay 55 huéspedes argentinos de los cuales 9 se encuentran en aislamiento y 37 extranjeros de los cuales dos se encuentran en la misma situación. Ninguno de ellos presenta síntomas.

En relación a los controles de tránsito, se registró el ingreso de 140 vehículos y la partida de 203. En el acceso Sur, detectaron la llegada de 76 vehículos y la salida de 68. En el acceso oeste, la División de Operaciones Rurales registró el ingreso de 755 vehículos y la salida de 734.

Además, la Policía de la Provincia de Santa Cruz identificó a 1.761 personas y 1.685 vehículos en distintos sectores de la ciudad y accesos. Además, se realizaron 11 actas por no dar cumplimiento al Aislamiento Preventivo.

En relación a las fuerzas federales, la Prefectura Naval Argentina informó al COE que se identificó a 150 personas en la zona de la Costanera y se controló a 74 automovilistas y no se realizaron actas. Mientras que la Policía Federal Argentina no identificó a personas en la zona céntrica de la ciudad.

Por su parte, los inspectores de la Supervisión de Tránsito controlaron e identificaron a automovilistas en distintos sectores de la ciudad, participando también en los controles de acceso. Realizaron 1 secuestro de automóvil por alcoholemia positiva y por infracción al DNU y 10 actas por infracción de tránsito.

NÚMEROS TOTALES

Desde el inicio del aislamiento social obligatorio y preventivo a la fecha, la Policía de Santa Cruz contabiliza 116 vehículos secuestrados con causa judicial; 1.351 personas imputadas y 30 personas arrestadas. Son 64.403 las personas y 60.116 los vehículos identificados.

Prefectura Naval Argentina lleva 5.297 personas, 3.753 vehículos controlados y 54 personas notificadas. La Policía Federal Argentina lleva controladas 728 personas y 432 vehículos, a lo que se suman 68 notificaciones.

Tránsito Municipal suma ya 305 actas por infracción al DNU; 85 secuestros por violación al Decreto; 24 secuestros realizados de manera conjunta con la Policía y 196 secuestros.