Coronavirus: 56 casos en Argentina, todavía ninguno en Chubut

De los 11 casos, ocho (8) corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que tres (3) de los casos confirmados son contactos estrechos de caso confirmado.

A la fecha, Argentina sólo se reportaron casos importados de COVID-19. No se registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-Cov-2.

En Chubut sin casos

Al día de hoy, no se ha confirmado ningún CS de Coronavirus en la provincia del Chubut.

Se ha reportado un caso bajo la modalidad de evento IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) sin nexo epidemiológico. No se han reportado casos sospechosos.

Se reporta un CS con NE viajero procedente de Italia, que mientras cumple con la medida de distanciamiento social, comienza con cuadro febril y toma contacto con el sistema de salud por vía telefónica. Se activa protocolo de intervención.

A la fecha, se han reportado un total de 189 viajeros, cumpliendo en su domicilio con el distanciamiento social dispuesto como recomendación de nivel nacional a partir del 07/03/2020, entre ellos 45 de Comodoro Rivadavia.

En la ciudad se detectó el caso del ex precandidato a la intendencia, Julio Debonatt, que con su familia realizó un viaje a Miami y no solo no realizó el aislamiento obligatorio, sino que organizó una reunión con mucha gente, donde se generó el reproche por no haber seguido el protocolo.

Luego de conocerse el caso, se impuso la restricción por ley, y la casa del comerciante está con custodia policial, para evitar que vuelva a desobedecer el aislamiento.