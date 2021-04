Coronavirus, 3 nuevos fallecimientos y 149 casos en Chubut

El ministerio de Salud de la provincia confirmó tres nuevos fallecimientos por coronavirus en Chubut, con los que se llegó a los 923 desde que comenzó la pandemia, 421 de ellos en Comodoro Rivadavia.

Las muertes se produjeron en Comodoro Rivdavia, una mujer de 70 años, y en Trevelin, una mujer de 95 años y un varón de 58, con comorbilidades

De los 149 casos, treinta y cinco (35) de Comodoro Rivadavia- Rada Tilly.

Once (11) en Sarmiento.

Cuatro (4) en Puerto Madryn.

Setenta y uno (71) de Esquel, veintiuno (21) de días previos no informados en reportes anteriores

Once (11) de Trevelin.

Ocho (8) en Lago Puelo.

Tres (3) en El Maitén.

Dos (2) en Cholila.

Dos (2) en Jose de San Martín.

Dos (2) en Corcovado.