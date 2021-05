Coronavirus 273 casos y 3 fallecimientos

El ministerio de Salud de la provincia confirmó hoy tres nuevos fallecimientos por coronavirus en Chubut, con los que se llegó a los 1013 desde que comenzó la pandemia, 469 de ellos en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

Las muertes se preodujeron en Comodoro Rivadavia, un varón de 52 años, y en Puerto Madryn, dos

varones de 69 y 77 años, ambos con comorbilidad

De los 273 casos, noventa y cinco (95) en Comodoro Rivadavia- Rada Tilly.

Dos (2) en Río Mayo.

Nueve (9) en Sarmiento.

Treinta y ocho (38) en Trelew.

Seis (6) en Rawson.

Cuatro (4) en Gaiman.

Uno (1) en Dolavon, del dìa 8 de mayo, no informado previamente.

Cincuenta y dos (52) en Puerto Madryn.

Treinta y seis (36) en Esquel.

Nueve (9) en Lago Puelo.

Uno (1) en El Maitén.

Dos (2) en El Hoyo, de días previos no informados previamente.

Cuatro (4) en Epuyen, de días previos no informados previamente.

Tres (3) en Cholila.

Uno (1) en Gualjaina.

Diez (10) en José de S. Martín.