Coronavirus, 252 casos en Chubut, 137 en Comodoro-Rada Tilly

El ministerio de Salud de la provincia confirmó hoy doscientos cincuenta y dos (252) casos nuevos de coronavirus, con los que se llegó a un total de tres mil ochocientos cuarenta y tres (3.843) positivos desde que comenzó la pandemia.

De los 252 casos, ciento treinta y siete (137) son de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly, dieciséis (16) contactos estrechos y los restantes en investigación. Once (11) son personal de salud.

Catorce (14) en la localidad de Sarmiento, once (11) con nexo y tres (3) en investigación.

Noventa y cinco (95) en la ciudad de Puerto Madryn, setenta y ocho (78) con nexo y diecisiete (17) en investigación. Dos (2) son personal de salud.

Dos (2) en la ciudad de Trelew, con nexo en investigación. A la actualidad, uno de ellos se encuentra en otra provincia.

Cuatro (4) en la localidad de Gaiman, con nexo epidemiológico.

Problemas en geriátricos

Se reportó un (1) fallecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, mujer de 85 años residente de una Residencia de Larga Estancia (RLE), internada en UTI desde 19/8.

A la fecha en Comodoro Rivadavia se identifican dos RLE afectadas: una de ellas con 10 residentes, de los cuales se identifican 2 fallecidos acumulados, tres internados actualmente, y tres personal de salud. De la investigación de la otra RLE, surgen 15 residentes positivos la fecha, de los cuales dos han fallecido y 4 se encuentran hospitalizados; cuatro trabajadores de Personal de salud confirmados.

A la fecha se reportan 1.691 casos activos, 2.115 casos recuperados (55%) y 37 fallecidos.

La tasa de incidencia acumulada en Chubut es 620,8 casos cada 100.000hab.

La tasa de letalidad provincial es de 0,96%.

Se encuentran en estudio ochocientos cuarenta y cuatro (844) casos sospechosos. Se descartaron ciento cuatro (104) casos: treinta y tres (33) en Area Programática Comodoro Rivadavia, sesenta (60) en la Norte y once (11) en Trelew.

Se encuentran en seguimiento dos mil setecientos diecinueve (2.719) contactos estrechos, distribuidos en las cuatro Áreas Programáticas. Un total de 1.250 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO). Un total de 19.549 son las personas que han finalizado el aislamiento social obligatorio.