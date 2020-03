Coronavirus: 208 detenidos y 49 vehículos secuestrados

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, informó que en este lunes se detuvo a 208 personas que no cumplieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y las resoluciones provinciales emitidas en las últimas horas. Además se secuestraron 49 vehículos.

Massoni lamentó que “se generaron 208 detenciones de personas que no cumplieron con la cuarentena establecida y las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, además de 49 vehículos secuestrados que nos da la pauta que sigue existiendo un porcentaje de gente que no le está dando la seriedad al tema, y no se posiciona en ser solidario con el de al lado”.

“Es por eso que el Gobernador me instruyó que ajustemos más las medidas, por ello hay una limitación en horario de apertura y cierre de comercios de primera necesidad, como supermercados y farmacias. Recordemos que las farmacias de turno continúan abiertas después de las 19.30 horas pero el resto de los comercios deben cierran en ese horario”, remarcó el funcionario provincial.

Además “como había ciudadanos que utilizaban el supermercado o la farmacia como salida diaria, se estableció que puede ingresar una sola persona a realizar sus compras”, informó Massoni.

El Ministro de Seguridad del Chubut, recordó que “si bien el decreto nacional establece excepciones, en Chubut las tenemos vedadas porque tenemos realidades distintas de lo que ocurre en C.A.B.A. Es necesario que la ciudadanía entienda que estas exigencias, estas normas estrictas tienen el solo fin de ralentizar la transmisión del virus y cuidar a los chubutenses”.

Destacó que “personal de Salud, de Defensa Civil, Policía están todos los días en la calle con el fin de cuidar al ciudadano y pedimos de toda las maneras posibles que el ciudadano colabore y la única forma es quedándose en casa. La forma de cuidar al policía, al enfermero, al médico es que se queden en la casa. De esta manera podremos trabajar, ser eficientes y no tener los perjuicios que tenemos no sólo en el extranjeros sino que hoy lo vemos en Argentina”.