Coronavirus, 143 muertes en el día

El ministerio de Salud de Nación confirmó que, desde el último reporte emitido, se notificaron 94 nuevas muertes, con lo que se llegó a las 143 en la jornada

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 12.799.

Las 94 muertes están discriminadas en 48 hombres: 13 residentes en la provincia de Buenos , 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 residente en la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de Entre Ríos, 5 residentes en la provincia de Corrientes, 1 residente en la provincia de Entre Ríos, 1 residente en la provincia de Mendoza, 12 residentes en la provincia de Salta, 1 residente en la provincia de San Juan, 3 residentes en la provincia de Santa Fe y 7 residentes en la provincia de Tucumán

Y 46 mujeres: 19 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 7 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Río Negro, 8 residentes en la provincia de Salta, 1 residente en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Santiago del Estero y 6 residentes en la provincia de Tucumán

Provincia por provincia

El detalle por provincia, incluyendo casos confirmados y acumulados, es el siguiente: Buenos Aires 3.877 | 364.635 , Ciudad de Buenos Aires 683 | 116.578 Catamarca 7 | 190, Chaco 132 | 7.345, Chubut 81 | 2.181, Córdoba 751 | 18.608, Corrientes 37 | 940, Entre Ríos 149 | 6.104, Formosa 9 | 101, Jujuy 295 | 13.895, La Pampa 13 | 547, La Rioja 86 | 3.490, Mendoza 673 | 18.260, Misiones 1 | 69, Neuquén 141 | 5.857, Río Negro 245 | 10.214, Salta 438 | 8.929, San Juan 1 | 464, San Luis 24 | 672, Santa Cruz 195 | 3.664, Santa Fe 1.137 | 25.518, Santiago del Estero 56 | 2.302, Tierra del Fuego** 98 | 3.118 y Tucumán 147 | 9.253

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción.