Coronado: “La paz social se termina cuando el bolsillo queda vacío”

Gerardo Coronado, dirigente de ATE, comentó a La Posta Comodorense Radio que por la falta de pago de los rangos 3 y 4 son muchos los auxiliares de la educación que se encuentran realizando retención de servicios.

“Tenemos auxiliares que no han cobrado sus sueldos porque están en los rangos 3 y 4, una parte importante de los afiliados no cobraron y están en condiciones de hacer retención de servicios por lo que se les adeuda”, aseguró.

Coronado sostuvo que “El ritmo de inicio de las clases no es el normal, pero de a poco se van a ir incorporando los compañeros”.

Luego agregó que “El ministro de Gobierno estimó que el 11 se va a estar reuniendo con los gremios para ver como se avanza con todo lo que se debe y poner al día los salarios, además que se debe fijar la fecha de paritaria porque aún no hay convocatoria formal”.

Para el dirigente del sindicato de estatales, “Muchos sectores la siguen pasando mal porque si bien los pagos de este fin de semana han sido una oxigenación, pero eso no alcanza para nada”.

Finalmente subrayó que “La paz social se termina cuando el bolsillo queda vacío y eso es lo que nos esta pasando a los activos y los pasivos”.

La nota: