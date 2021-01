Coronavirus: En Comodoro ya se vacunaron más de 465 trabajadores de salud de la zona sur de Chubut

El último 29 de diciembre, el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, cabecera del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, recibió 600 dosis de la vacuna Sputnik V. Así se dio inicio a la campaña de vacunación que incluye a los hospitales públicos y centros asistenciales del ámbito privado de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer.

La licenciada en Enfermería Daniela Cocha, a cargo de Cámara de Vacuna y Vacuna Covid, explicó que el primer y el segundo día se dieron 15 turnos por jornada y se diagramó el trabajo. Mientras que el 4 de enero se intensificó la tarea y se amplió la cantidad de pacientes, llegando a vacunar un promedio de más de 65 personas por día.

De esta forma, en estos primeros días de trabajo ya se vacunaron más de 465 empleados de la salud, principalmente quienes están en la primera línea de atención, y día a día continúa el trabajo con la llegada de otras 450 dosis.

UN TRABAJO DE TRES ETAPAS

El trabajo diario incluye a una enfermera vacunadora, una enfermera a cargo del vacuna, y personal administrativo que debe realizar la carga de la vacunación realizada, el triage previo a la colocación de la dosis, y la charla post aplicación sobre posibles efectos adversos.

Cocha explicó que los turnos están programados de a cinco, cada media hora. De esa forma, los trabajadores de salud completan el proceso que incluye tres etapas: la convocatoria; la entrevista y la colocación de la vacuna y el control de posibles efectos adversos.

“Comenzamos con quienes están en la primera línea: médicos, enfermeros, kinesiólogos, los que están en las terapias intensivas, con las muestras de Covid en los laboratorios y con las atenciones de las guardias, pero no solo de los hospitales públicos y los centros de salud, sino también de clínicas, sanatorios y laboratorios privados”, explicó la licenciada.

“El trabajo comienza cuando nos comunicamos con cada persona, y lleva tiempo porque debe ser algo bien ordenado para que podamos cumplir con esta meta de vacunar al 100% del personal de primera línea. Entonces tenemos que garantizar que cada media hora haya cinco pacientes para el turno programado. Una vez que llegan, en el triage se controla que no tenga síntomas y se le pregunta si ha sido contacto estrecho, si tuvo Covid positivo y qué tratamiento recibió, porque si recibió plasma no se puede vacunar hasta después de tres meses y si se colocó algún otro tipo de vacuna de calendario debe esperar un mes para hacer la vacunación Covid. Además las mujeres si están embarazadas o lactando tampoco se pueden vacunar, más allá de que tengan niños grandes que tomen pecho muy pocas veces”, agregó la licenciada, recordando que tampoco pueden aplicarse la dosis quienes tienen antecedentes de alergias graves y personas inmunocomprometidas.

Según se explicó, una vez que el paciente recibe la primera dosis de la vacuna, la cual debe descongelarse previamente, ya que permanece a -18° grados, la persona debe esperar 20 minutos para tener el primer control de la aplicación. Luego al recibir la libreta de vacunación también se le informa el número de WhatsApp y un correo electrónico donde debe informar los efectos adversos que tuvo en las primeras 48 horas.

En ese sentido, Cocha explicó que “el paciente puede tener fiebre, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, cualquier síntoma, porque siempre las vacunas causan un efecto adverso, como puede ser dolor local en el brazo. En este caso, al ser una vacuna nueva se tiene que informar. Entonces los dejamos esperando 20 minutos para chequear si hay algún efecto adverso inmediato y después ya se pueden retirar, pero continúa el control a través de de WhatsApp y el correo”, explicó Cocha.

El trabajo continuará todo febrero y se espera que en marzo comience la vacunación masiva. Para ese trabajo se requerirá la colaboración de voluntarios; estudiantes de Medicina, Enfermería o carreras afines que puedan capacitarse y sumarse a los equipos de vacunación que se conformarán.

Mientras tanto, se recomienda continuar con los cuidados que se establecieron al inicio de la pandemia: distanciamiento social, lavado de manos y uso de barbijo.