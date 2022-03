Cores: “En el Día de la Mujer queremos reflexionar sobre las desigualdades”

Jimena Cores, secretaria de la Mujer en el Municipio de Comodoro Rivadavia, indicó a LU4 las actividades previstas y la perspectiva de profundizar el conocimiento y la reflexión sobre las desigualdades que sufren las mujeres.

“Estamos trabajando diferentes actividades durante todo el mes y en especial con vistas al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la perspectiva de reflexionar sobre las desigualdades que vivimos las mujeres y las diversidades. Hoy vamos a arrancar con la proyección de una película en el Centro Cultural porque además es el Día de la Visibilidad Lésbica”, relató.

En ese marco, sostuvo que “Casi el 80% del trabajo que hacemos en la Secretaría no lo podemos mostrar para no revictimizar a las mujeres con las que trabajamos, pero la verdad es que la demanda aumenta semana a semana, sumándose de manera espontánea porque las mujeres sabes donde acudir para recibir asesoramiento”.

Cores agregó que “También difundimos lo que significa la violencia de género, porque muchos no saben de qué se trata y con la difusión llegamos a muchas más mujeres familiares, vecinos y personas cercanas a los casos que nos permite acceder al conocimiento y el acompañamiento a las mujeres”.