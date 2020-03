Coranovirus Puratich insiste en la necesidad del aislamiento

El titular de la cartera sanitaria, Fabián Puratich, efectuó las declaraciones este lunes, oportunidad en la cual también se refirió al nuevo parte diario sobre la situación del Coronavirus, según el cual todavía no hay casos confirmados, se descartó un caso sospechoso en la cordillera, hay otros 10 casos sospechosos de los que se espera confirmación y ya hay 1.145 viajeros en aislamiento social preventivo obligatorio. La provincia de Córdoba se sumó al listado de distritos donde hay sospechas de circulación del virus.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, reiteró este lunes que “la única forma que tenemos de protegernos es ser responsables y quedarnos en nuestros hogares”, ya que “el virus no está en el aire, está en las personas, entonces si las personas nos quedamos en nuestros lugares, el virus no va a circular”.

Lo hizo al brindar una conferencia de prensa sobre la situación del Coronavirus en Rawson, en la Casa de Gobierno, luego de participar de una reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus, junto a otros integrantes del Gobierno Provincial.

Parte epidemiológico nacional y provincial

En diálogo con la prensa, Puratich se refirió en primer lugar al parte epidemiológico nacional: “En el día de la fecha tenemos registrados 266 casos. Los casos nuevos que se registraron en las últimas 24 horas son 41, 17 tienen nexo epidemiológico, porque son viajeros, 11 fueron contactos estrechos de esos viajeros y 13 están en investigación”, precisó, agregando que “a partir de un nuevo caso que apareció se está sospechando ya la circulación local del virus, por lo cual las medidas tienen que ser más estrictas aún”.

“Con respecto a nuestra provincia, ayer se pudo descartar el caso que teníamos sospechoso en el Área Programática Esquel, que de esta manera quedo sin casos sospechosos”, indicó el titular de la cartera sanitaria.

“Igualmente, seguimos manteniendo 10 casos sospechosos: uno en Comodoro Rivadavia, cuatro en Puerto Madryn y cinco en Rawson”, detalló, reiterando que hasta el momento no hay casos confirmados de coronavirus en Chubut.

También “siguen estando los dos casos que tienen infección respiratoria aguda grave, sin nexo epidemiológico; y al día de hoy tenemos un total de 1.145 viajeros con distanciamiento social”, comentó.

Córdoba, provincia con sospecha de circulación del virus

Asimismo, Puratich explicó que “como novedad de este parte epidemiológico, hemos decidido incluir como provincia donde hay sospechas de circulación del virus a la provincia de Córdoba, por lo cual a partir del día de la fecha los viajeros que vinieron de esta provincia, al igual que los que vinieron de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Chaco, deben cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días”.

“Quienes han vuelto de estos lugares en los últimos días tienen que ser responsables y cumplir la cuarentena en forma estricta. La única forma de prevenirnos de que el virus empiece a circular acá, es que cada uno esté en su casa y cumpla responsablemente con esto que le estamos pidiendo desde el Gobierno”, destacó.

“Si las personas nos quedamos en nuestros lugares, el virus no va a circular”

Por otro lado, el ministro de Salud sostuvo que “los cambios epidemiológicos que están empezando a aparecer en nuestra Nación, donde ya tenemos sospecha firme de circulación viral, seguramente van a hacer que estas medidas se prolonguen en el tiempo, porque la única forma de cuidarnos es que no circule el virus. El virus no está en el aire, está en las personas, entonces si las personas nos quedamos en nuestros lugares, el virus no va a circular”.

“Por eso somos tan estrictos en esto y yo le agradezco al ministro de Seguridad, Federico Massoni, la seriedad y la responsabilidad con que han tomado la decisión de hacer cumplir las normas que se dictan desde el Ministerio de Salud, porque la única forma que tenemos de protegernos es ser responsables y quedarnos en nuestros hogares”, concluyó.