«Copa Pueyrredón» de handball: comienza la 10ma edición

Llega la 10ma edición de la tradicional «Copa Pueyrredón» de handball, competencia que organiza el Club Nueva Generación, con el acompañamiento de Comodoro Deportes, y que se jugará los días 6, 7, 8 y 9 de abril, en el Gimnasio Municipal Nº2 y en la Escuela Nº211.



Se presentó oficialmente la 10ma edición de la «Copa Pueyrredón» de handball, torneo que tendrá cuatro días intensos de partidos. El certamen se disputará en las categorías cadetes y mayores, con la particularidad que participarán las selecciones juveniles de Chubut (Fe.Chu.Ba), que se preparan para el campeonato argentino.

Fueron parte de la presentación, el director de deportes, Martin Gurisich; Rodrigo Cosignani (Presidente de la Federación Chubutense de Balonmano); y Matías Álvarez (Club Nueva Generación).

Sobre la organización de la Copa Pueyrredón, Álvarez sostuvo que «este es un torneo que cada vez nos gusta más organizar, no solo por lo que conlleva en el plano deportivo sino también por lo institucional, dado que genera mucho compromiso por los jugadores, profesores y las familias hacia el club, mucho sentimiento de pertenencia».

«Por suerte contamos con el apoyo de Comodoro Deportes en el uso de los espacios, eso es un punto a favor importante, podemos usar una de las canchas más lindas en la provincia como es el Gimnasio Municipal 2, y el gimnasio de la Escuela 211, son gimnasios acordes a los requerimientos y esperemos que sea un evento deportivo y familiar, de mucha calidez entre todos los que participen», agregó el referente de La Nueva.

A su vez, Cosignani señaló que «hacer un evento de calidad y sostenido en el tiempo es un trabajo muy difícil, cada año sale un poquito mejor, felicito a Matías (Álvarez) y a todo el equipo de trabajo por la organización. Agradezco al Ente Comodoro Deportes y al Municipio porque sin su ayuda no lo podríamos hacer, la verdad que para cada idea que tenemos siempre encontramos las puertas abiertas».

En cuanto a la participación de la Selecciones juveniles de Chubut, el flamante presidente de la Fe.Chu.Ba. resaltó que «en esta ocasión vamos a poder darle competencia a las selecciones juveniles, es la primera vez que van a poder tener un torneo amistoso antes de viajar a un campeonato argentino de selecciones y eso es algo extraordinario, porque van a competir con los equipos mayores de Comodoro y la región, servirá como preparación y es un paso adelante».

Para concluir, Gurisich dijo que «en nombre de Hernán Martínez, quiero felicitar a Matías Álvarez y al Club Nueva Generación por esta décima edición. Este es un torneo que siempre se renueva y con cosas para ver, con un nivel de competencia muy alto. También quiero felicitar a Rodrigo Cosignani, porque hace poco asumió la presidencia de la Federación y duplica los esfuerzos para seguir trabajando y apostando a generar eventos de la misma o mayor calidad que se venían desarrollando».

Equipos participantes de la Copa Pueyrredón 2023

Cadetes Damas

Zona única: Nueva Generación, Municipal Km 5 y Petroquímica,

Cadetes Varones

Zona A: Municipal Palazzo, Petroquímica y Caleta Olivia.

Zona B: Nueva Generación, Municipal Km. 5 y Muzio (Trelew).

Mayores Damas

Zona A: Municipal N°4, Nueva Generación, Municipal Nº1 y Universitario Caleta Olivia.

Zona B: Petroquímica, Municipal Palazzo, Selección Fe.Chu.Ba (juveniles) y Municipal Caleta.

Mayores Varones

Zona Única: Nueva Generación, Caleta Olivia, Muzio Trelew), Municipal Palazzo y Selección Fe.Chu.Ba (juveniles).

Programación

Jueves 6 de abril – Gimnasio Municipal N°2

11:00hs. Cadetes varones: Nueva Generación vs. Municipal Km5 (Zona B)

12:00hs. Cadetes varones: Mun. Palazzo vs. Petroquímica (Zona A)

13:00hs. Cadetes damas: Nueva Generación vs. Municipal Km 5

14:00hs. Mayores damas: Nueva Generación vs. Municipal N°1 (Zona A)

15:30hs. Mayores damas: Municipal N°4 vs. Universitario Caleta Olivia (Zona A)

17:00hs, Cadetes varones: Nueva Generación vs. Muzio (Zona B)

18:00hs. Mayores varones: Muzio vs. Mun. Palazzo

19:30hs. Mayores varones: Nueva Generación vs. Fe Chu Ba

Jueves 6 de abril – Escuela 211

13:00hs. Mayores varones: Nueva Generación vs. Caleta Olivia

14:30hs. Mayores damas: Petroquímica vs. Mun. Caleta (Zona B)

16:00hs. Mayores damas: Mun. Palazzo vs. Fe.Chu.Ba. (Zona B)

17:30hs. Cadetes damas: Municipal Km 5 vs. Petroquímica

Viernes 7 de abril – Gimnasio Municipal N°2

11:00hs. Cadetes varones: Mun. Palazzo vs. Caleta Olivia (Zona A)

12:00hs. Mayores damas: Nueva Generación vs. Univ. Caleta (Zona A)

13:30hs. Mayores damas: Municipal N°4 vs. Municipal Nº1 (Zona A)

15:00hs. Cadetes varones: Municipal Km 5 vs. Muzio (Zona B)

16:00hs. Cadetes varones: Petroquímica vs. Caleta Olivia (Zona A)

17:00hs. Mayores varones: Caleta Olivia vs. Fe.Chu.Ba.

18:30hs. Mayores damas: Municipal Nº4 vs. Nueva Generación (Zona A)

20:00hs. Mayores damas: Municipal Nº1 vs. Univ. Caleta (Zona A)

Viernes 7 de abril – Escuela 211

10:00hs. Mayores varones: Muzio vs. Fe.Chu.Ba

11:30hs. Mayores varones: Caleta Olivia vs. Mun. Palazzo

13:00hs. Mayores damas: Mun. Palazzo vs. Mun. Caleta (Zona B

14:30hs. Mayores damas: Petroquímica vs. Fe.Chu.Ba. (Zona B)

16:00hs. Cadetes damas: Nueva Generación vs. Municipal Km 5

17:30hs. Mayores varones: Nueva Generación vs. Mun. Palazzo

19:00hs. Mayores damas: Petroquímica vs. Mun. Palazzo (Zona B)

20:30hs. Mayores damas: Fe.Chu.Ba. vs. Mun. Caleta (Zona B)

Sábado 8 de abril – Gimnasio Municipal N°2

10:00hs. Mayores varones: Nueva Generación vs. Muzio

11:30hs. Cadetes damas: Municipal Km 5 vs. Petroquímica

12:30hs. 4tos de final de cadetes varones: 2do Zona A vs. 3ro Zona 8

13:30hs. 4tos de final de cadetes varones: 2do Zona B vs. 3ro Zona A

14:30hs. Mayores varones: Mun. Palazzo vs. Fe.Chu.Ba

16:00hs. 5to al 8vo puesto de mayores damas: 3ro Zona A vs. 4to Zona B

17:30hs. Semifinal de cadetes varones: 1ro Zona A vs. Ganador de 4tos

18:30hs, Semifinal de mayores damas: 1ro Zona A vs. 2do Zona B

20:00hs. Semifinal de mayores varones: 2do de la zona vs. 3ro de la zona

Sábado 8 de abril – Escuela 211

14:00hs. 5to al 8vo puesto de mayores damas: 3ro Zona B vs. 4to Zona A

15:30hs. Mayores varones: Caleta Olivia vs. Muzio

17:00hs. Cadetes varones: 5to y бto puesto

18:00hs. Semifinal de cadetes varones: Iro Zona B vs. Ganador de 4tos

19:00hs. Semifinal de mayores damas: 1ro Zona 8 vs. 2do Zona A

20:30hs. Semifinal de mayores varones: 1ro Zona B vs. 4to

Domingo 9 de abril – Escuela 211

10:00hs. 3ro y 4to puesto de cadetes varones

11:00hs. 7mo y 8vo puesto de mayores damas

12.30s. 5to y 6to puesto de mayores damas

14:00hs. 3to y 4to puesto de mayores varones

Domingo – Gimnasio Municipal N°2

11:30hs. 3ro y 4to puesto de mayores damas

13:00hs. Cadetes damas: Nueva Generación vs. Petroquímica

14:00hs. Final de cadetes varones

15:00hs. Final de mayores damas

16:30hs. Partidos de mini handball

17:00hs. Final de mayores varones