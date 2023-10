Coopsar pidió la intervención de Luque, otros intendentes y Arcioni

En un extensa conferencia de prensa, el consejo de administración de Coopsar, difundió un comunicado a sus asociados explicando #la situación actual de la cooperativa y su

interpretación sobre los continuos ataques del poder concedente hacia la institución»

«Esta modalidad de hostigamiento se ha materializado de manera evidente al no renovar el Convenio de Concesión del Servicio Eléctrico, plasmado en la resolución

recientemente emitida por el ejecutivo municipal», se señaló

Coopsar, mediante este accionar, ha respondido a cada punto que cuestionara el referente del municipio y ha hecho particular énfasis en la falta de actualización de las

tarifas (que representan un 20% de la deuda con Cammesa). También, en la falta de pago por parte de la provincia del costo de la energía que se aporta para el bombeo de

agua a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rada Tilly y el área petrolera.

Para tener en cuenta, el consumo de energía del acueducto comprende el gasto del 80% de la energía que Cammesa le vende a la Cooperativa de Sarmiento.

Hoy, la deuda total de la Cooperativa con la distribuidora mayorista es cercana a los 4.800 millones de pesos.

Esta deuda no es considerada por los referentes políticos regionales, como los intendentes de las ciudades vecinas , o por el gobierno provincial, quienes son los que

deberían cubrir el costo de esa energía.

Desde la cooperativa local, consideran que ante este contexto de crisis, el ejecutivo local debería gestionar medidas que atiendan la urgencia ante Cammesa, la provincia y las

ciudades vecinas en lugar de quitar la concesión eléctrica. Como consecuencia de dicha medida, la deuda continúa incrementando.

Ante este panorama, y con los medios de comunicación regionales habiéndose hecho eco de la situación, los dirigentes solicitaron la intervención del intendente Juan Pablo

Luque y de intendentes de otras localidades, así como también del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni y de los directivos de Cammesa.