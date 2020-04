Convocatoria para donar sangre en Comodoro

La doctora Soledad Picasso, integrante de la Cruz Roja y del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, explicó la campaña de donación de sangre en diálogo con La Posta Comodorense Radio. Se deberá solicitar turno de manera anticipada y se otorgará al donante un permiso de circulación.

“Estamos sacando el banco de sangre del Hospital Regional a otro lugar para que la gente se acerque sin los temores que genera asistir al nosocomio, es por eso que estamos convocando a realizar donaciones en la sede de la Cruz Roja que esta ubicada en Hipólito Yrigoyen 1124”, comentó la profesional médica.

Picasso agregó que “Vamos a respetar todas las normas de aislamiento y no aglomeración de gente para lo que otorgaremos turnos previos, para así poder contar con donantes que nos ayuden a mantener el stock en el banco de sangre”.

Los interesados en sumarse a la donación de sangre deberán pedir turno a los teléfonos 444-2222/444-2300 (interno 126) y allí se les designará día y el horario en que deberán acercarse a las instalaciones de la Cruz Roja.

“A cada uno de los donantes con turnos se les enviará un permiso de circulación para que puedan acercarse hasta el banco de sangre y luego se les dará una nueva autorización para que puedan regresar a sus casas sin problemas”, explicó la médica.

En paralelo indicó que “las donaciones de sangre han bajado notablemente en todo el país y en Comodoro, creemos que se produjo una reducción del 80% y aunque bajaron los accidentes y las cirugías tenemos una necesidad importante de ampliar el banco de sangre. Afortunadamente la gente no esta saliendo de sus casas por la cuarentena pero necesitamos sumar stock para muchos otros pacientes”.

En cuanto a los requisitos señaló que “pedimos que los donantes se acerquen habiendo desayunado y tomar bastante líquidos y que coman sano el día previo”.

Los demás requisitos para los donantes son: presentar el DNI; estar clínicamente sanos; tener 72 horas libres de medicamentos; desayunar habitualmente pero sin lácteos; tener entre 18 a 60 años; pesar más de 50 kilos; haber transcurrido más de un año del último tatuaje; no estar embarazada o en período de lactancia; y que hayan pasado más de 3 meses de la última donación.

