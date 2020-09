Convencionales de la UCR piden el juicio político a Arcioni

En la primer reunión de quienes fueron elegidos a mediados del 2019 y también el primer encuentro vía zoom de los mismos, los convencionales provinciales de la Unión Cívica Radical advirtieron sobre la crítica situación que vive la provincia y coincidieron en que se debería impulsar el juicio político del gobernador Mariano Arcioni.

Durante más de dos horas se expresaron Convencionales y representantes de 20 localidades de Chubut, tanto de la Cordillera, la Zona Sur, el Valle y la Meseta de la provincia. Además asistieron autoridades partidarias y Concejales de varias localidades.

Pedido a la Justicia Federal

La reunión fue convocada para analizar el pedido que hiciera la Justicia Electoral al Comité Provincia sobre la posibilidad de hacer una Convención mixta: presencial y por Zoom. La idea era tener de primera mano el parecer de los Convencionales que pudieran concurrir.

Durante la invitación ya se notaron las falencias que posee nuestra provincia respecto a la conectividad, lo que no permitió que muchos convencionales estuvieran en el encuentro virtual.

Una mayoría de los oradores plantearon la imposibilidad de utilizar zoom u otra herramienta virtual para llevar adelante la Convención, algunos plantearon que habría que adaptarse y otros que estaban de acuerdo.

Al respecto, Orlando Vera explicó que «en relación a hacer la Convención mixta, de forma presencial tenemos muchas imposibilidades por el contexto sanitario del Covid19 y nadie puede asegurar que esto cambie a mediano plazo, respecto a la conectividad, tenemos que tener en cuenta tres cosas: que exista conectividad en la localidad, que sepa manejar la herramienta virtual cada convencional y garantizar que los controles de que quien tenga que votar lo haga y libremente, si una localidad queda afuera, no se puede llevar adelante».

Problemas de conexión y vuelta a las bases

Las opiniones de los convencionales respecto a sesionar vía zoom estuvieron repartidas, sobre todo por los problemas de conexión que hay varias localidades.

También se mencionó la situación respecto a la Alianza Juntos por el Cambio y una mayoría de los asistentes planteó “en pensar en el radicalismo, no en alianzas de ningún tipo”, agregando la Convencional y ex Concejal de Comodoro Cristina Cejas, «en caso de aliarnos, la UCR tiene que conducir». Sobre la situación de la Megaminería, todos los presentes plantearon continuar con la postura actual en contra de la actividad metalífera minera con uso de cianuro o similares.

Juicio político

El ex vicepresidente primero de la Convención, con serias intenciones de ocupar cuando se realice la elección interna el cargo máximo del organismo, Orlando Vera dijo que “la situación económica, política y social previo a la pandemia ya era desastrosa, ahora se profundizó puesto que ningún habitante de la provincia hoy sabe que es lo que funciona en el Estado chubutense: no tenemos servicio de justica, educación, salud, los proveedores no cobran, la corrupción está instalada desde hace años a confesión de quienes fueron ministros y funcionarios de primer rango en la provincia, ningún indicador favorece a este gobierno» , remarcó.

En el mismo tono firme continuó diciendo que «en este marco el Gobernador no hace más que actuar como un caballo desbocado que no tiene rumbo ni plan para llegar a destino, en mi parecer hoy los diputados de todos los bloques deberían pedir juicio político al Gobernador en el marco del artículo 198 de la Constitución Provincial por ¨falta de cumplimiento a los deberes de su cargo¨, lleva 3 años al frente del Estado Provincial y protagoniza la crisis económica, política y social más importante de la historia reciente de Chubut, incumpliendo sistemáticamente los deberes funcionales de su cargo», concluyó.