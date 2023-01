Contundente reclamo de TAEX: Denuncia por discriminación, sin cobertura médica y falta de información en los pagos

Empleados de la empresa TAEX iniciaron una retención de servicio en el puerto de Comodoro por las irregularidades existentes en la obra social ADOS y el pago de horas trabajadas. Asimismo, destacaron la falta de avance en la denuncia por discriminación radicada en el 2020.

«Nuestra situación es un poco delicada por el tema de discriminación y maltrato personal. El segundo punto es la obra social, no tenemos cobertura en ADOS y cada vez que vamos nos dicen que tenemos atención en el Hospital Regional, y el hospital está muy saturado. El tercer punto es que hay una plata que nos pagan en negro, no nos dejan saber que estamos cobrando. Desde el primero de diciembre hasta esta fecha no nos dan a conocer los kilos que hacemos en el día, los kilos que hacemos al 50, al 100. Uno cobra porque necesita, porque hay que llevar el pan a casa» resaltó Sinforiano Espinosa Mercado, vocero de la empresa TAEX.

Asimismo, aseguró: «Acá hay un gato encerrado. No creo que sea tan fácil que no te muestren lo que estás haciendo, ahí tiene que haber algo en la parte administrativa».

En tanto, refiriendo a la denuncia por discriminación realizada en el año de la pandemia, Mercado expresó: «Esto arrancó en 2020, tuvimos que hacer la denuncia, esa temporada habían tirado con langostinos y a otra chica parece que le había tirado la cuna a la basura. En 2020 hicimos la denuncia en la Subsecretaría de Trabajo, pero como tarda la justicia tuvimos que hacer otra denuncia para poder reclamar».