Controversias en la Legislatura por la suspensión de la sesión virtual

La Legislatura de Chubut iba a sesionar de manera remota en la jornada de ayer pero los reclamos salariales de los empleados legislativos provocó la suspensión de la misma a partir de la decisión que tomó el presidente de Cámara de Diputados, Ricardo Sastre.

Frente a esta determinación, los presidentes de los bloques del PJ/Frente de Todos (Adriana Casanovas) y Juntos por el Cambio (Manuel Pagliaroni) enviaron una nota cuestionando la suspensión y adujeron que se trató de suspensión “intempestiva, antirreglamentaria y unilateral”.

Sastre respondió la misiva de los legisladores opositores aduciendo que “En primer lugar debo mencionar y negar enfáticamente que mi decisión haya sido intempestiva, antirreglamentaria y unilateral toda vez que el art. 176 del Reglamento me faculta a suspender la Sesión ante el desorden generalizado que existía dentro de toda la Legislatura Provincial y en especial en el despacho donde se estaba produciendo la Sesión”.

Luego señaló que “A su vez podrán manifestar que el artículo en cuestión continúa diciendo que el presidente empleará los medios necesarios e inclusive el uso de la fuerza pública para hacer obedecer su orden, cuestión que intenté por todos los medios a través del diálogo, en particular con el Secretario General de la APEL y en general con los demás representantes Sindicales presentes”.

Para Sastre, “Resulta imperioso mencionar que el personal de seguridad de la Honorable Legislatura también se encuentra con medidas de acción directa. Asimismo entendí conveniente el no llamar a la fuerza pública con el objetivo de proceder al desalojo del edificio legislativo, a fin de no agudizar el conflicto social imperante en la provincia y enfrentar trabajadores con trabajadores”.

El vicegobernador explicitó que “Durante más de media hora, intenté mediante el diálogo destrabar la situación y lograr el normal desarrollo de la sesión. No logrando ese objetivo, me vi obligado a suspender la misma, con el único fin de no elevar la tensión imperante en la Sala de reuniones donde estábamos trabajando”.

En rueda de prensa Sastre señaló que “yo tengo que hacer equilibrio entre los que pretenden sesionar y los empleados que no cobran sus sueldos, por eso entiendo que no hay que forzar las cosas hasta que se clarifique cuándo se van a pagar los salarios”.

Luego agregó que “nunca fui de la idea de pasar por la banquina a ningún empleado si no cobraron los salarios, hay que ser respetuosos de las situaciones que se viven. Hay una realidad donde el empleador esta en falta y los empleados reclaman lo suyo”.