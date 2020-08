Controles diarios en establecimientos gastronómicos

Luego de algunos días de zozobra debido a los rumores de regreso a la fase 2 en nuestra ciudad, desde la Asociación Empresarios Hotelero Gastronómico de la Patagonia Central, vieron con agrado poder seguir trabajando como hasta ahora, respetando todos los protocolos aprobados, los cuales demostraron ser muy completos y efectivos a la hora de cuidarnos frente a la pandemia.

También agradecieron a las autoridades Municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly por haber escuchado al sector comercial, quienes les hicieron saber, a través de las distintas cámaras y asociaciones, que no resistirían un nuevo cierre.

En el caso de los locales gastronómicos aseguran que durante estos meses de reapertura las autoridades del Área de Seguridad y de Habilitaciones Comerciales han podido corroborar, a través de frecuentes visitas de control, que los establecimientos gastronómicos acataron con responsabilidad todos los puntos del protocolo.

Se recuerda que los restaurantes y confiterías aplican medidas estrictas que establecen una distancia mínima de un metro y medio entre las mesas, que no haya grupos de más de cinco comensales, que no se comparta la vajilla ni las bebidas, la sanitización constante de los trabajadores, de los utensilios a utilizar y del espacio. También un sistema tal que no permite que los clientes hagan filas de espera afuera ni dentro de los mismos.

Como es de público conocimiento, las investigaciones realizadas desde el área epidemiológica han dado cuenta que, los mayores índices de contagio, se originaron en los ámbitos privados donde se dificulta respetar y controlar el distanciamiento social o se realizan prácticas como el compartir el mate o la vajilla.

“Apelamos a que la comunidad comprenda que la mayoría de nuestros socios son pequeñas Pymes que generamos empleo en blanco, que pagamos nuestros impuestos y que estamos tratando de subsistir y necesitamos trabajar para poder cumplir con el personal y pagar los préstamos que solicitamos para sostener nuestros locales” declaró Cristina Galand, presidente de la AEHGPC.

Por último, agregó “Esperamos continuar contando con el apoyo de nuestras autoridades, y aspiramos a que la sociedad comprenda que además de brindar un servicio, también creamos fuentes de trabajo y formamos parte del engranaje comercial de esta ciudad. Lamentablemente ya hemos sido testigos de cómo algunos colegas empresarios, con décadas de trayectoria, debieron cerrar sus puertas de manera definitiva por no poder sostenerse financieramente luego de los prolongados cierres a los que se vieron obligados” concluyó la presidente de la Asociación, quien representa a más de un centenar de establecimientos habilitados.