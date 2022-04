Continúa el punto digital censal en Rada Tilly

El espacio habilitado por el Municipio de Rada Tilly, brinda asistencia a aquellos vecinos que requieran ayuda para completar el censo online 2022. Funcionará hasta el 17 de mayo.

Desde el Municipio de Rada Tilly, se recuerda que continúa abierto el Punto Digital Censal ubicado en la Oficina de Turismo – ubicada en Avda. Almirante Brown Nº 270 – de lunes a viernes de 9 a 11 y de 14 a 16 hs.

Se trata de un espacio preparado para informar sobre el Censo 2022 y ayudar a completar el Censo Digital a todas aquellas las personas que deseen realizarlo y no sepan cómo hacerlo o no tengan accesibilidad.

Como novedad principal, esta edición 2022 del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la Argentina constará de dos instancias. La primera ya está en curso y habilita un cuestionario digital que podrá completarse hasta el mismo día de la encuesta ingresando a través de la página oficial: www.censo.gob.ar. Mientras que la segunda -del relevamiento propiamente dicho- se concretará el 18 de mayo cuando los censistas visiten los hogares del país, realizando entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital o solicitando el comprobante de finalización a aquellos que hayan optado por la opción virtual.

El Secretario de Gobierno, Juan José Rivera reiteró la importancia del censo, instando a todos a participar y sobre el Punto Digital Censal explicó que “se trata de un espacio pensado para los vecinos que tengan dudas, dificultad para completar el censo online o no posean accesibilidad”.

Además Rivera recordó que “el 18 de mayo, declarado feriado nacional, todos tienen que atender al censita que va a pasar por su domicilio, y las personas que hayan hecho el Censo Digital- ya sea en sus casas o en el Punto Digital Censal- sólo deberán presentar el código que se les proporciona al finalizar la encuesta digital”.