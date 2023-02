Consumió cinco botellas de cerveza en Corona y no quiso pagar: «tengo a mi tío en la Municipalidad»

Por la denuncia de un empleado de seguridad, personal policial de la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia intervino en el local nocturno «Corona» ubicado en la calle 9 de julio, barrio Centro.

Según detalló el reporte policial, efectivos acudieron a Corona por pedido del empleado de seguridad privada debido a que un hombre de 29 años identificado como J.N.G habría consumido cinco botellas de cerveza y no quería abonar por la bebidas que se sirvió.

No obstante, se le informo al demorado que deberá abonar lo que consumió en el local pero comenzó a mostrarse evasivo con personal policial negándose a pagar y aportar su datos personales, realizando manifestaciones como: “…yo le doy mis datos a Uds., solamente al comisario porque tengo mi tío en la municipalidad y no me pueden detener porque ya me tome todo y no voy a pagar…”.

El hombre se encontraba bajos los efectos del alcohol, dado que balbuceaba al hablar y emanaba un fuerte aliento etílico.

Con el uso racional de la fuerza necesaria se procedió a su demora posteriormente fue trasladado hacia la dependencia policial.