Consejos y recomendaciones ante situaciones de violencia sexual contra la niñez

Yesenia Camiolo, asesora psicológica de la Oficina de derechos y garantías, manifestó a LU4 que “Frente a la situación que esta atravesando Comodoro Rivadavia nos solidarizamos con las familias que están atravesando este momento tal difícil y queremos acompañar con algunos tips que son importantes tener en cuenta a la hora de detectar situaciones de abusos”.

En ese marco la profesional detalló que “A los chicos hay que escucharlos con atención porque no nos van a venir a decir que hay un abuso, sino que nos pueden dar indicios a través de juegos, imágenes o algunas palabras que pueden ser claves para detectar la vulneración”.

Luego agregó que “Los padres deben mantener la calma ante estas situaciones para poder calmar a los hijos y no juzgarlos, evitándoles sentir culpa porque ellos no son responsables de lo que les pasó”.

Finalmente resaltó que “No hay que minimizar o negar las emociones que están sintiendo, nunca hay que invalidarle las emociones y dejarlos hablar con libertad sin abrumarlos a preguntas, permitiendo que puedan ir soltándose de a poco. No hay que dialogar estos temas con otras personas con los niños presentes porque ellos siempre escuchan y lo más importante es siempre acudir a la ayuda profesional”.