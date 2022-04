Conmoción por un caso de maltrato infantil: ató a su hijo a una reja

El hecho ocurrió en La Plata donde una mujer denunció a una ex compañera de colegio por maltrato infantil tras comprobar que, además de la violencia física, no los alimenta ni los lleva al colegio.

«En una ocasión encuentro al nene de diez años atado a la reja de la ventana, con un bretel de corpiño. Tenía la mano inflamada y no le podía cortar el bretel», contó la denunciante a diario El Día, donde envió la historia.

En la misma línea contó que se presentó en el Servicio de la Niñez y desde entonces los niños, que tienen 2, 7, 10 y 13 años, comenzaron a tener seguimiento.

La mujer le permitió a su ex compañera vivir en su casa junto a sus hijos ya que estaban en situación de calle y así dio con la triste realidad de los menores. «Presenté los videos y la situación de golpes, pero en Niñez me dijeron que no había vacantes en los hogares de niños», relató.

Y continuó: «Insistí en que si podía aguantar yo con los chicos hasta tener las vacantes y logré hacerlo, pero el jueves de Semana Santa le volvió a pegar a uno de los nenes y le pedí que me los dejara, que se vaya de mi casa».

En las imágenes que presentó la mujer, que también compartió con el mismo medio, se puede ver como la mujer golpea con una vara a uno de los menores, los toma del cuello y los zamarrea.