CONICET: “Los investigadores apenas superamos la línea de pobreza”

“Los investigadores del CONICET desde hace muchos años venimos perdiendo salarios porque no tenemos una paritaria propia y estamos atados a la que se efectúa para los empleados públicos nacionales; quedándonos casi siempre por debajo de la inflación y no cobrando los bonos especiales como el de los 4.000 pesos”; comentó.

La investigadora agregó que “Muchos gastos de las actividades que efectuamos los pagamos de nuestro bolsillo y estamos muy cerca de la línea de pobreza, por eso necesitamos una recomposición salarial que nos permita vivir en mejores condiciones”.

Sobre el objetivo de los reclamos virtuales indicó que “Con las autoridades del CONICET y planteamos nuestros reclamos, nos reconocieron que los sueldos quedaron muy atrasados y que hace falta una mejora salarial; pero no encuentran respuestas positivas en el Gobierno nacional. Por eso hicimos una jornada visibilización en redes y estamos pidiendo una reunión con la Jefatura de Gabinete”.

La problemática tiene larga data, “En los últimos años se ha profundizado mucho el ajuste, tanto en el presupuesto general para los gastos y también para los salarios” sostuvo la investigadora.

Finalmente, señaló que “Estamos en un momento que dificulta la movilización y por eso optamos por mostrar los reclamos en las redes sociales, pero también enviamos cartas y esperaremos tener respuestas; sino veremos cómo seguir con las protestas”.

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/yanina-1.mp3