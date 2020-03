Confirmaron la sentencia de “Chito” Alarcón por fraude a la administración pública

Es por eso que se mantuvo la condena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional. También se confirmó que Alarcón quede inhabilitado para cumplir funciones públicas en el ámbito municipal, provincial o nacional.

Hay que recordar que en el juicio oral y público, quedó probado que las millonarias propiedades que adquirió Alarcón a su paso por su cargo público en el Gobierno provincial y de manera breve en la municipalidad de Trevelin y el Instituto Provincial de la Vivienda, no se condecían con sus ingresos en la función pública.

Desde el año 2003 Alarcón se desempeñó como funcionario público, primero bajo la órbita Municipal y luego provincial en forma ininterrumpida. En el comienzo fue en la Municipalidad de Trevelin, luego en Ceremonial de la Provincia, adscripto al Instituto Provincial de la Vivienda, para luego acompañar al extinto gobernador Mario Das Neves hasta su deceso, nuevamente en el Area Ceremonial.

Quedó comprobado en el juicio oral que Alarcón no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la Municipalidad de Trevelin, en su adscripción al IPV y en el Area Ceremonial. Compró cuatro terrenos en una zona exclusiva de Playa Unión. Además un edificio de dos plantas en pleno centro de Rawson, recién construido para el alquiler de oficinas y consultorios, de aproximadamente 600 metros cuadrados (dos locales emplazados en la planta alta y dos en planta baja). También en el mismo periodo de tiempo en que fue investigado, construyó una casa en el barrio parque Gregorio Mayo, en una zona residencial a pocos metros del Río Chubut.