Condenan a Vidal por lesiones leves agravadas y amenazas

En el marco del juicio por lesiones leves agravadas y amenazas a Lorena Paredes, el mediodía del presente martes el juez Miguel Caviglia dio a conocer su veredicto en la cual absolvió a Luis Vidal por el primer hecho y lo condenó en el marco del segundo por el delito de “lesiones leves doblemente agravadas, en concurso real con amenazas”. El próximo miércoles 16 de junio, a las 8:30 hs. se concretará la audiencia de imposición de pena.

El juez del tribunal unipersonal se expidió respecto del hecho del 18 de agosto de 2018 donde se le imputaban lesiones leves, amenazas y daño por la rotura de un celular; y otro hecho el 2 de octubre del mismo año donde imputaban lesiones leves y amenazas. En cuanto al primer hecho Caviglia “lo absolvió” al considerar que la prueba no era suficiente. Esto porque no había testigos y porque no se hizo un Informe sobre la fecha de la rotura del celular. Asimismo el juez declaró a Vidal penalmente responsable por el segundo hecho, del 2 de octubre de 2018, por el delito de “lesiones leves doblemente agravadas, por ser cometidas por una persona con la que se tuvo relación de pareja, y por ser cometida por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas”. Enumerando la prueba que consideró suficiente para probar este segundo hecho.

Cabe recordar que en la pasada, audiencia de alegatos finales, la fiscal consideró probada la materialidad y autoría de los hechos imputados en cabeza de Vidal, solicitando se lo declare “autor penalmente responsable” de los delitos de “lesiones leves doblemente agravadas, por ser cometidas por una persona con la que se tuvo relación de pareja, y por ser cometida por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, dos hechos; amenazas, dos hechos y daño; todo ello en concurso real”. Por su parte la defensa solicitó se lo declare responsable pero solo por las “lesiones doblemente agravadas”, y que “se lo absuelva por los restantes delitos”.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Vidal fue ejercida por Ivo Di Taranto y Lilian Borquez, defensores públicos.