Condena a Goodman y reclamo de paritarias: ATECh pidió la intervención de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados

La ATECh, representada por su titular y el secretario gremial, Daniel Murphy y Carlos Magno, entregaron hoy en mano, en la Legislatura, una nota a Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación.

En la nota, los sindicalistas expresaron su preocupación por “la sistemática violación de derechos sociales y derechos democráticos en nuestra provincia por parte del gobierno provincial”.

De inmediato advierten sobre que el “escandaloso juicio contra Mariana Castro, Matias Scierloh, Marcela Ancaleo y Santiago Goodman con la condena a este último, es una evidencia más de la persecución judicial que vienen sufriendo compañeras y compañeros de distintos sectores. El sistema judicial genera causas y nos procesa, muchas veces por orden directa de las grandes empresas denunciadas por nuestra lucha”.

También advirtieron que “este proceder tiene el fin de dar cobertura a las políticas de ajuste y obstaculizar las luchas que las enfrentan. Esos grandes grupos económicos con la protección mediática, gubernamental y judicial siguen saqueando nuestros bienes comunes, por lo que atacan con ferocidad a quienes con proyectos como el de la Ley Tributaria Extraordinaria presentada en 2018 – cuestionamos ese saqueo,

Resulta evidente que no habrá soluciones a la falta de trabajo, a las necesidades de presupuesto para salud, educación, salarios y vivienda, si no se recortan esas superganancias y privilegios. No habrá verdadero respeto por los derechos humanos en Chubut si estos grupos continúan imponiendo condiciones y los gobiernos lo permiten”, agregaron.

Seguidamente afirmaron que “el sector docente (junto a la mayoría de los y las estatales) sufrió un congelamiento salarial por casi dos años (2020 y 2021) que destruyó el poder adquisitivo del salario. Por esa razón, que está estrechamente unida a la criminalización de la protesta, es que hoy llevamos adelante una nueva medida de fuerza. Exigimos reapertura de paritarias y absolución de Santiago Goodman”.

Y finalizaron recordando el listado de causas que los dirigentes sindicales tienen abiertas en la provincia, a saber:

Demanda Manifestación en Escuela, Hipólito Irigoyen 2013 (criminalizados ATECH, Daniel Murphy, Carlos Magno, Eduardo Humeres) , Caravana Cerro Dragón 2018 (criminalizados : Daniel Murphy y Carlos Magno. (Ambos sobreseídos 2022), Playa de Tanques 2019 (criminalizados Daniel Murphy y Carlos Magno), Manifestación en la calle en agosto 2020 en plena pandemia (criminalizados Carlos Magno, sobreseido por causa Prescripta)

También señalaron que “integrantes de Organizaciones Sociales, Asambleas Antimineras y de Pueblos Originarios, sufren las mismas situaciones. Como puede verse, son hechos graves y reiterados que demuestran una política institucional tendiente a evitar las protestas en expresa violación a los derechos constitucionales. Por ello, y haciendo propicia la presencia de integrantes de esta comisión en nuestra provincia, solicitamos que ésta lleve adelante las acciones (difusión, pedidos de informe, declaraciones, etc.) que se juzguen apropiadas para afrontar esta problemática”, concluyeron.