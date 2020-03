Conciliación obligatoria por despido en el banco Santa Cruz

La Asociación Bancaria de Comodoro Rivadavia respaldó hoy a Rolfe, a quien se le negó el ingreso a la sucursal donde ayer se lo despidió, de acuerdo a la definición patronal, «justificada», algo que fue resistido por el trabajador y el gremio.

Luego de la protesta, que impidió la apertura del banco, la secretaría de trabajo impuso la conciliación obligatoria, que retrotrae la situación y por ende Rolfe podrá ingresar a su puesto mañana.

Ricardo Vatteff, sindicalista de la Asociación Bancaria, comentó a La Posta Comodorense Radio los alcances de la protesta que están efectuado en la sucursal Comodoro Rivadavia del Banco Santa Cruz ante el despido de un trabajador.

“A través de un acta con un escribano lo desvinculan y los dejan sin trabajo invocando justa causa. El trabajador se niega al despido y hoy lo estamos acompañando porque no lo dejan ingresar a trabajar, porque no le dan la posibilidad de hacer su descargo y ejercer los derechos que tiene”, explicó el integrante de La Bancaria.

Asimismo, indicó que “la Asociación Bancaria va a acompañarlo en sus reclamos y va a litigar junto con él porque vemos injustificadamente la razón del despido. En este acto de protesta estamos manifestándonos en las puertas y el banco por una cuestión de seguridad no abrirá las puertas”.

Tras adelantar que las protestas se extenderán todo el día y que por la tarde analizarán la acciones a tomar en la jornada de mañana, agregando que “el sindicato va a estar siempre del lado de sus trabajadores defendiendo sus derechos, por eso ahora el banco deberá notificar al trabajador, se rechazará la misma y después dentro del marco legal se verán los paso a seguir, mientras se le deben pagar sus salarios adeudados y en el marco de una doble indemnización”.

